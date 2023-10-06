محمد بن راشد يصدر مرسومي تشكيل مجلسيّ إدارة «محمد بن راشد للإسكان» و«نداء»

المصدر: دبي ـ البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 41 لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان برئاسة عبدالله عبدالرحمن الشيباني، ومحمـد عبـدالله التـــوحيـدي نائباً للرئيس، وعضوية كل من: نـاصـــــر عبـــــدالله بن خربـاش، وعـــلي مــــحــمــد المــطــوع، وحـــمـــدان خليــــفة الشــــاعـــر، وجمعــــة سعيـــد خلــف الغيـث، وهنــــد عبيـــد الغشيــش المــــرّي، وعبدالعزيز محمد بن شعفار المرّي، بالإضافة إلى عضوية المدير التنفيذي للمؤسسة.

«نداء»

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المرسوم رقم (42) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات المُتخصِّصة (نداء)، برئاسة حمد عبيد المنصوري، ويوسف عبدالملك أهلي نائباً للرئيس، وعضوية كل من: جمـال حامــد المــرّي، وحميـد ربيع السويــدي، إضافة إلى المديــر التنفيـــذي للمـؤسسة.

ويُعمل بالمرسومين من تاريخ صُدورهما، ويُنشران في الجريدة الرسمية.

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