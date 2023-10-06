المركز الوطني للأرصاد يحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب

المصدر: وام

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حذر المركز الوطني للأرصاد من وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية، وذلك من الساعة 00:30 حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم.

كان المركز الوطني للأرصاد قد توقع أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، موضحاً أن درجات الحرارة تميل للانخفاض خاصة غرباً وعلى السواحل، ورطب ليلاً وصباح السبت، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار أحياناً نهاراً.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:00، والجزر الأول عند الساعة 09:58، والجزر الثاني عند الساعة 01:08.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:46، والمد الثاني عند الساعة 04:19، والجزر الأول عند 08:45، والجزر الثاني عند الساعة 20:51.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 27 80 35

دبي 41 29 90 40

الشارقة 41 25 90 35

عجمان 37 29 90 45

أم القيوين 39 24 90 35

رأس الخيمة 43 26 85 30

الفجيرة 38 26 85 55

العـين 43 25 90 25

ليوا 41 24 90 25

الرويس 37 27 80 40

السلع 38 28 80 35

دلـمـا 36 29 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 36 30 85 40

أبو موسى 36 30 85 40.

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