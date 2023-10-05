شرطة أبوظبي تكرم المعلم أحمد مندي

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أحمد إبراهيم مندي التميمي أحد الرواد الأوائل من المعلمين الإماراتيين، الذين أسهموا بحمل رسالة التعليم وبناء الأجيال، وذلك تزامناً مع يوم المعلم العالمي، وتقديراً للدور الكبير، الذي يقوم به المعلمون في مسيرة النهضة والتطوير.

وتسلم أحمد مندي شهادة شكر وتقدير وهدية وكتاباً من لجنة الأدباء والقراءة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما اصطحبته دورية السعادة في جولة بالعاصمة، وتعرف خلالها إلى مهامها في نشر الإيجابية، وتعزيز الثقافة المرورية لدى مختلف شرائح المجتمع.

وأعرب أحمد مندي عن شكره وتقدير لشرطة أبوظبي، وفريق دورية السعادة على الاهتمام المستمر بتنفيذ مبادرات ريادية، تسهم في نشر القيم الإيجابية بمختلف المناسبات، مشيداً بمبادرة تكريمه في يوم المعلم العالمي، الذي يعكس اهتمام وحرص القيادة الرشيدة برسالة المعلم، ودوره في المجتمع.

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