«وجدت نفسي» تبث قصصاً عمالية ملهمة من الإمارات إلى العالم

المصدر: دبي - وام

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أطلقت مبادرة «وجدت نفسي» وهي جزء من جائزة تقدير العمالية التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، منصة خاصة بها على قناة يوتيوب، لتوثيق قصص نجاح ملهمة لعمال بدأوا حياتهم العملية في الدولة في مناصب وأماكن عمل بسيطة وانتهى بهم الحال أصحاب مشاريع ومديرين تنفيذيين وموظفين في مواقع قيادية في شركاتهم، بفضل رعاية ودعم مؤسساتهم ومسؤوليهم وطموحهم الشخصي للترقي الوظيفي ولعب دورهم في رسم مستقبل شركاتهم.

ويتواكب إطلاق المنصة لمبادرة «وجدت نفسي» في دورتها الثالثة، مع توجيهات سمو راعي الجائزة بتوسيع نطاقها لتصبح جائزة عالمية، لتحفيز ملايين الشركات على مستوى العالم لإحداث فرق في سياساتها وبيئاتها العمالية، والعمل على تعزيز العلاقات مع قواها العاملة بما يحفظ حقوق وواجبات الطرفين تجاه بعضهما البعض.

وأطلقت المنصة خلال مؤتمر صحفي عقدته جائزة تقدير في مقر المدينة المستدامة في دبي أمس بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس الجائزة تقدير رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في الإمارة، والمهندس فارس سعيد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «سي القابضة»، الراعية للمبادرة في دورتها الثالثة، وعدد من أبطال القصص الملهمة من الدورتين الأولى والثانية للمبادرة والرؤساء التنفيذيين للشركات المتميزة التي يعمل بها هؤلاء العمال والموظفون.

وقال اللواء عبيد بن سرور: «تتواكب خطوة نشر حلقات وجدت نفسي عبر الفضاء العالمي، مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي راعي جائزة تقدير، والنجاح الباهر الذي حققته حلقات وجدت نفسي في دورتيها الأولى والثانية والتأثير الإيجابي الذي تركتها لدى المجتمعين المحلي والإقليمي».

وأضاف «نهدف من وراء هذه الخطوة إلى تحويل قصص نجاح عمالية ملهمة من دبي ودولة الإمارات وبثها عبر الفضاء العالمي، لتصبح نماذج تحتذى، على طريق إبراز قدرات الإنسان الراغب في تحسين جودة حياته ورسم مستقبل أفضل له ولعائلته، ونشر أفضل الممارسات العالمية في مجال رعاية القوى العاملة واحترام وتقدير إنجازات الشركات، والعمل على ترسيخ بيئة عمل إيجابية تُستثمر فيها إمكانات الأفراد الكامنة وإسهاماتهم الإبداعية».

ودعا إلى متابعة قصص وجدت نفسي للتعرف على أهمية التطوير في بيئات العمل ومردودها الإيجابي على سلامة المجتمع والاقتصاد في أي مدينة في العالم معرباً عن بالغ تقديره للمؤسسات والشركات التي تضع سعادة موظفيها وتطوير قدراتهم في سلم أولوياتها.

من جانبه قال المهندس فارس سعيد، إن حلقات القصص الملهمة للمبادرة سوف يتم إعدادها ضمن أرفع المعايير العالمية في مجال الإخراج والتصوير بما يتناسب مع هذه القصص الإنسانية الملهمة.

وعلى صعيد حلقات وجدت نفسي في دورتها الثالثة قال المقدم خالد إسماعيل الأمين العام لجائزة تقدير ومبادرة وجدت نفسي «تشمل وجدت نفسي في دورتها الثالثة 26 قصة ملهمة لعمال متميزين تغلبوا على واقعهم وأثبتوا جدارتهم بالترقي الوظيفي وسوف يتم بث هذه الحلقات على منصة وجدت نفسي على اليوتيوب بمعدل حلقتين شهرياً».

وأضاف «سيتم تصوير الحلقات داخل وخارج دولة الإمارات على أيدي مخرجين وفنيين محترفين بما يتناسب مع طبيعة القصص الملهمة وأهمية إخراجها بالصورة التي تليق بأبطالها».

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