تفاهم بين «أكاديمية قرقاش» ومؤسسة للسلام لتعزيز الدبلوماسية

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وقّعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الأكاديمي والدبلوماسي الرائد عالمياً في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة مارتي أهتيساري للسلام (سي إم آي)، لتعزيز التعاون في المجال الدبلوماسي، وبناء السلام، وتبادل المعرفة.

وقع الاتفاقية كل من نيكولاي ملادينوف مدير عام الأكاديمية، والدكتور ياني تالاس الرئيس التنفيذي للمؤسسة، خلال حفل رسمي أقيم في المقر الرئيس للأكاديمية.

وبموجب الشراكة، سيكتشف الطرفان الفرص المتاحة لبرامج التدريب المشتركة، ومبادرات التواصل والفعاليات. كما سيتم في إطارها تنظيم اجتماعات وزيارات وندوات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز المناقشات بين الخبراء والمتخصصين لتبادل الأفكار، والمشاركة في مناقشات بناءة، وصياغة حلول مبتكرة للتحديات العالمية.

كما سيسهم هذا التعاون في رعاية الدبلوماسيين ومؤيدي السلام القادرين على التأثير بشكل إيجابي في السلام والأمن العالميين.

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