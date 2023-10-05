الإمارات تروي قصة إرثها الزراعي المستدام في "إكسبو الدوحة 2023 للبستنة"

المصدر: وام

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يواصل جناح دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في معرض "إكسبو الدوحة 2023 للبستنة" تحت عنوان "إرث وأثر" استقباله زواره .

ويروي الجناح قصة الإرث الزراعي لدولة الإمارات وإنجازات الرواد والمبتكرين الذين يسهمون في تعزيز الأمن الغذائي واستدامته، من الماضي إلى الحاضر ونحو مستقبل مستدام.

وتشرف وزارة الخارجية على إدارة جناح دولة الإمارات في إكسبو 2023 بالتعاون مع مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان ومكتب المشاريع الوطنية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " قد زار جناح دولة الإمارات ــ بعد حضوره الافتتاح الرسمي لمعرض إكسبو 2023 الدوحة يرافقه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والقادة ضيوف المعرض وذلك بحضور معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة.

كانت معالي مريم المهيري قد افتتحت جناح الدولة بحضور سعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر وسعادة إبراهيم العلوي المفوض العام لجناح دولة الإمارات العربية المتحدة في "إكسبو الدوحة 2023 للبستنة" وعدد من كبار المسؤولين والضيوف والدبلوماسيين ومنظمي إكسبو الدوحة 2023 للبستنة.

وأشادت معالي مريم المهيري بجهود منظمي إكسبو الدوحة الذي يوفر منصة لأكثر من 80 مشاركاً دولياً في هذا الحدث الهام الذي يستمر 6 أشهر.

وقالت :"فخورون بالإنجاز الذي تحقق على أرض دولة قطر مع استضافتها للمعرض الذي يُقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسعداء بافتتاح جناح دولة الإمارات تحت عنوان "إرث وأثر" أمام الزوار ليتعرفوا عن قرب على قصة دولة الإمارات الملهمة وعلاقتها الوثيقة مع الأرض والبيئة".

وأكدت احتفاء جناح دولة الإمارات بقيم الماضي وإرثه، خاصةً في المجال الزراعي وأضافت : " قصتنا تحتفي بالإرث الغني للمغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.. ولايزال لكلماته أثر جميل في نفوسنا حتى اليوم حين قال: " أعطني زراعة أضمن لك حضارة" ..هذه الكلمات هي رؤيتنا التي نستنير بها لاسيما مع اقتراب موعد استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لـمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) خلال حوالي شهرين من الآن وفي وقت تصدرت فيه الزراعة والبستنة قائمة الأولويات الدولية إذ تمثلان محوراً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة تغير المناخ".

من جانبه قال سعادة إبراهيم سالم حميد العلوي: " إن معرض إكسبو 2023 الدوحة نجح في أن يفي بوعده في تقديم حدث عالمي وتجربة ملهمة تجمع الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات إضافة إلى الأكاديميين والمفكرين والخبراء من جميع أنحاء العالم".

وأضاف :" نتطلع من خلال جناح دولة الإمارات "إرث وأثر" إلى دعم أهداف المعرض وتوفير منصة للتباحث والتحاور حول الابتكارات التي تعزز استدامة الأمن الغذائي والمائي".

ويقدم جناح دولة الإمارات "إرث وأثر" لزواره تجربة متعددة غنية بالمعلومات تكشف عمق العلاقة بين شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والبيئة.. ويسلط الضوء على جهود شعب الإمارات في الحفاظ على الأرض والطبيعة، إضافةً إلى تعزيز الأمن الغذائي للوصول إلى إرث زراعي مزدهر قائم على حكمة القائد المؤسس رحمه الله.

ويضم الجناح ست تجارب تأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن بدءًا من الحالمين الأوائل، وإنجازات الوالد المؤسس وإخوانه حكام الإمارات، عبورًا إلى أرضنا، وحرثنا، ووصولًا إلى إنجازات الحالمين اليوم، وإرثنا.

و يوفر الجناح الفرصة للزوار أيضا للتعرف عن قرب على جهود الدولة ومشاريعها ومبادراتها التي تهدف إلى الإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

صممت جناح دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة "باركي إنجلز" والتي استوحت تصميمها من شجرة الغاف عاكسا جذور الشجرة وامتداد أغصانها وأوراقها.

فيما بُنيت جدران الجناح بطبقات "مدكوكة " يدوياً من التربة، إضافة إلى سقف مصنوع من سعف النخيل.. وصممت تجربة الضيف شركة "أتيليه بروكنر" وهي شركة متعددة التخصصات تشمل أعمالها الأخرى متحف المستقبل.

ويضم جناح دولة الإمارات كذلك "حديقة" تقدم فرصة للزوار للتعرف إلى النباتات المحلية والمزروعة في دولة الإمارات، وتضم 6609 من النباتات، والمصنفة إلى 65 نوعاً مختلفاً منها النباتات الصالحة للأكل وأشجار الفاكهة والنباتات الطبية والزهور والتوابل والشجيرات والأعشاب والنباتات التي تستخدم في المنتجات الصناعية والنباتات المعمرة إلى جانب عدد من النباتات التي أسهمت في جوانب من حياة الأسلاف والتي تستمر اليوم في تحقيق رؤية الإمارات من أجل مستقبل مستدام.

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