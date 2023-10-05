«ريم مول» يطلق أسبوع حملة التوعية بسرطان الثدي خلال شهر أكتوبر

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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انطلقت أمس فعاليات «أسبوع التوعية بسرطان الثدي» بالتزامن مع شهر أكتوبر التي ينظمها «ريم مول » بجزيرة الريم في أبوظبي، بهدف إذكاء الوعي العام بأهمية الكشف المبكر وتجنب الإصابة بالمرض، والتركيز على الفحص المبكر للثدي باعتباره حجر الزاوية لكشف المرض وعلاجه والشفاء منه.

ويتعاون «ريم مول» مع مزود الرعاية الصحية الأبرز في المنطقة "ميديكلينيك" في شراكة مهمة تشمل الفحوصات المجانية ونشر المعلومات الصحيحة وتأمين الموارد والمواد التعليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى قسيمة خصم على فحص الماموجرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

واستضاف «ريم مول» أمس حلقة نقاشية للتوعية بسرطان الثدي في مقهى "بتيل" بالتعاون مع "ميديكلينيك ـ ريم مول" بحضور عدد من الأطباء ورواد مركز التسوق والناجيات من المرض، فيما قام مصمم مناسبات المشاهير آدم عفارة بابتكار منحوتة وردة زهرية بمصاحبة الموسيقى الحية.

وأكدت الدكتورة هالة محمود عبد اللطيف اخصائية طب الأورام في "ميديكلينيك"، على أهمية خضوع السيدات دون سن الأربعين لإجراء فحص طبي للثدي مرة كل 3 سنوات، بالإضافة إلى الانتظام بالفحص الذاتي للثدي مرة كل شهر للسيدات من عمر 20 فما فوق، أما السيدات في سن الأربعين فما فوق، فمن الضروري خضوعهن لفحص طبي للثدي مرة كل عام، وكذلك إجراء فحص الماموجرام، مع ضرورة مراجعة الطبيب في حال ملاحظة أي تغييرات طارئة.

كما أشارت الدكتورة تمارا الكيلا اخصائية جراحة الأورام في "ميديكلينيك"، إلى أن السيدات اللواتي يكتشفن المرض في بدايته عن طريق الفحص المبكر تزيد نسبة شفائهن عن 99% مقارنة باكتشاف المرض في مراحل متأخرة، مؤكدة أن الرعاية الصحية المتميزة في دولة الإمارات أصبحت متاحة لجميع السيدات.

ويتضمن أسبوع التوعية في «ريم مول» الذي يجدد التزامه بتعزيز الصحة والسلامة في المجتمع، العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج المفتوحة للجمهور من عروض وأنشطة متنوعة تكتسي باللون الوردي، حيث يتعاون مركز التسوق مع مجموعة من أبرز العلامات التجارية المتواجدة في المول، من أجل رفع مستوى التوعية بفعالية "#ريم_مول_قوة_الوردي" منها عيادات مستشفى النور «ميديكلينيك ـ ريم مول» وصيدلية "ابن سينا" وصالون "واو بيوتي" وصيدلية "سوبر كير" و"كي لين" و"صن كلاس هت" و"تيبس آند توز" و"جيم فت إن جلام" و"الجابر للنظارات".

وعلى مدار هذا الأسبوع ستقدم المتاجر المتواجدة في «ريم مول» خدمات مجانية وعروضا خاصة للزوار، فتطرح صيدلية "ابن سينا" عروضا ترويجية خاصة، فيما تقدم صيدلية "ميديسينا"عبوات مكياج وردية وكرات التخفيف من الضغط وعينات من الأدوية كهدايا مجانية، وتقدم صيدلية "سوبر كير" كشفا مجانيا على البشرة مع عينات من الأدوية وهدايا عند شراء منتجات معينة للعناية بالبشرة من علامات تجارية مختارة، وتوفر "كي لين" خصما ترويجيا بنسبة 25% ويقدم جيم "فت إن جلام" حصص تدريبية مجانية داخل ريم مول يوم 12 أكتوبر، وتوفر "ميديكلينيك ـ ريم مول"فحوصات عامة مجانية في العيادة بالطابق الثاني بالمول وفي المركز الترويجي بالطابق الأرضي في الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر الجاري.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، ففي عام 2020، شُخصت إصابة 2.3 مليون امرأة بسرطان الثدي وسُجلت 685 ألف حالة وفاة بسببه على مستوى العالم، وفي نهاية عام 2020، كان هناك 7.8 مليون امرأة على قيد الحياة تم تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي في السنوات الخمس الماضية، مما يجعله أكثر أنواع السرطان انتشاراً في العالم.

ومؤخرا أطلق باحثون من منظومة الصحة العالمية كليفلاند كلينك الخطوة التالية في دراستهم الجديدة للقاح يهدف إلى الوقاية من سرطان الثدي الثلاثي السلبية، الذي يُعدّ الشكل الأكثر عدوانية وفتكًا للمرض.

يشار إلى أن ريم مول الواقع في جزيرة الريم والذي يعد أحدث وجهة التسوق والبيع بالتجزئة والتجارب الترفيهية في العاصمة ابوظبي ويضم أغلب العلامات التجارية العالمية والمحلية، هو مشروع حديث بلغت قيمته حوالي 1.2 مليار دولار.

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