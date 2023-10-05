"مجلس متعاملي طرق دبي" يبحث تطوير الخدمات مع مستخدمي وروّاد مركبات الأجرة والليموزين

المصدر: البيان

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عقد مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، جلسة حوارية عبر وسائل وقنوات التواصل الاجتماعي (إكس، فيسبوك، انستغرام) بحث وناقش من خلالها الخدمات المُقَدّمة للجمهور من مستخدمي وروّاد مركبات الأجرة والليموزين.

حضر الجلسة محمد عبيد الملا عضو مجلس المديرين، رئيس مجلس المتعاملين في الهيئة بحضور أعضاء المجلس وممثلين عن مؤسسات وقطاعات الهيئة ذات الصلة.

وأكّد محمد عبيد الملا على أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحرص دائما وتسعى بشكل مستمر على تعزيز مستوى الارتقاء بجميع خدماتها ومنها خدمات قطاع مركبات الأجرة والليموزين لا سيما وأن هذا القطاع يُعَدُّ من القطاعات المهمة، التي تعكس الوجه الحضاري المشرق والمكانة المرموقة لدولة الإمارات العربية المتحدة عموما وإمارة دبي على وجه الخصوص والتي تشهد نهضة عمرانية ونموّاً اقتصاديا مضطرداً عزَّزَ سمعتها العالمية كمركز اقتصادي وتجاري ومالي وسياحي وخدمي راقٍ على المستويين الإقليمي والدولي.

وبحث المجلس مع الحضور عبر وسائل التواصل الاجتماعي المذكورة عدداً من المحاور والنقاط منها توفير المزيد من مركبات الأجرة في مختلف مناطق إمارة دبي وتوسيع رقعة المواقف المخصّصة لهذه المركبات.

كما بحث مجلس المتعاملين الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة الطرق والمواصلات بشكل متواصل والمنصبّةِ على زيادة عدد مركبات الأجرة التي تعمل بالطاقة الكهربائية بهدف الإسهام في دعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة في هذا المجال والحفاظ على الصحة العامة وجودة الحياة وإسعاد سكان وزوار هذه المدينة التي تنبض بالحياة.

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