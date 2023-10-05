محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

المصدر: البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مرسوماً بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان برئاسة عبدالله عبدالرحمن الشيباني، ومحمــــــد عبـــــدالله التـــوحيـــــدي نائباً للرئيس، وعضوية كل من: نـاصـــــر عبـــــدالله بن خربــــاش، وعـــلـــي مــــحــمــد المـــــطــــوع، وحـــمـــدان خليــــفة الشــــاعـــر، وجمعــــة سعيـــــد خلــف الغيـــــث، وهنــــد عبيـــد الغشيــش المــــرّي، وعبدالعزيز محمد بن شعفار المرّي، بالإضافة إلى عضوية المدير التنفيذي للمؤسسة.

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