لجنة إمارة دبي للانتخابات : "فريق إسعاد الناخبين" لمساعدة كبار المواطنين وأصحاب الهمم

المصدر: وام

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أكد سعادة عيسى محمد خليفة المطيوعي، رئيس لجنة إمارة دبي، لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 التابعة للجنة الوطنية للانتخابات تخصيص مناطق لتسهيل على الناخبين - من النساء والرجال بشكل منفصل - عملية التصويت مجهزة بكافة الخدمات والكوادر البشرية للمساعدة على المشاركة في الانتخابات.

وقال المطيوعي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن فريق إسعاد الناخبين والكوادر جميعها متواجدة لمساعدة جميع الناخبين وتحديدا كبار المواطنين الذين يتم استقبالهم من الخارج بشكل خاص لتسهيل وصوليهم للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات مشيرا إلى أنه تم تخصيص ممرات خاصة بمستخدمي الكراسي المتحركة للوصول إلى قاعة الانتخاب في المراكز الانتخابية المحددة، بحيث يباشر الناخب في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتصويت بكل سرية وخصوصية.

وأضاف “ يوجد فريق متخصص لمساعدة أصحاب الهمم من بداية دخولهم حتى الإدلاء بأصواتهم لتأدية دورهم ومسؤوليتهم أسوة ببقية أفراد المجتمع”.

وأوضح أن عملية التصويت تستغرق دقائق معدودة حيث يتم شرح المعلومات والخطوات جميعها بكل دقة وجميع الخطوات موضحة للناخبين على شاشات كما يوجد فريق إسعاد الناخبين للمساعدة وشرح الخطوات لهم.

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