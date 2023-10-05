أكثر من 70 متحدثاً من كبرى الشركات التكنولوجية العالمية يشاركون في فعاليات "دبي للذكاء الاصطناعي"

المصدر: البيان

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يستضيف "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي" الذي تنطلق فعالياته يوم الأربعاء المقبل ، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أكثر من 70 متحدثاً رئيسياً من كبرى الشركات التكنولوجية والمؤسسات الدولية لاستعراض أبرز الفرص المستقبلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستشراف تأثيراتها على مختلف القطاعات الرئيسية.

وستركز جلسات وفعاليات الملتقى الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل على مدار يومين في "متحف المستقبل" و"منطقة 2071"، على 5 محاور رئيسية تشمل استعراض مفاهيم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعريف بأهم القطاعات والمجالات الأكثر تأثراً بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ودور الحكومات والهيئات التشريعية، والعلاقة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات الناشئة الأخرى، وأبرز المزايا التنافسية لشركات التقنيات الكبرى والشركات الناشئة.

خلفان جمعة بلهول: الملتقى يقدم منصة لبحث إمكانات الذكاء الاصطناعي وسبل تطوير تشريعاته وبنيته التحتية

وأكد سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن تنظيم هذا الملتقى يهدف لتوفير منصة تجمع كبرى الشركات العالمية والمؤسسات المتخصصة لبحث إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وسبل تطوير التشريعات والقوانين التنظيمية والبنية التحتية لتعزيز تطبيقاته الإيجابية، وتوظيفها في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية والمستقبلية".

وقال: "يعكس تنظيم هذا الملتقى العالمي حرص مؤسسة دبي للمستقبل على تعزيز الشراكات الدولية لتوحيد الرؤى المستقبلية، ودعم الابتكار وتبادل المعرفة، ودراسة الفرص المتاحة لتوظيف التكنولوجيا بشكل عام، والذكاء الاصطناعي بشكل خاص، لخدمة المجتمعات وتسريع التقدم الرقمي والتكنولوجي".

وأضاف خلفان بلهول: "يعتبر الذكاء الاصطناعي التوليدي أحد أبرز التقنيات الناشئة في العالم حالياً وأسرعها تأثيراً وأصبحت تطبيقاته منتشرة بشكل واضح في مختلف القطاعات الصناعية والعلمية والتكنولوجية والصحية والاقتصادية والحكومية، وهناك الكثير من الفرص الواعدة في المستقبل التي سيتم مناقشتها خلال الملتقى بوجود نخبة من صناع القرار والخبراء من القطاعين الحكومي والخاص ".

متحدثون من كبرى الشركات العالمية

وتتضمن قائمة المتحدثين في الجلسات الرئيسية والجانبية ضمن هذا الحدث خبراء ومتخصصين في مختلف الاختصاصات الأكاديمية وقطاعات البحث والتطوير والأعمال لدى الشركاء الاستراتيجيين لـ "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي" وهم "ميتا" و"بي دبليو سي" و"ديلويت" و"مايكروسوفت" و"كوانتم بلاك من ماكنزي" و"هيئة دبي الرقمية" و"إس آيه بي".

كما يشهد الملتقى مشاركات بارزة لمتحدثين من "طيران الإمارات" و"غوغل" و"آي بي أم" و"نوكيا" و"هيومانيزم" و"إتش تي سي فايف" و"نيفيديا" و"طلبات" و"سوبر ورلد" و"سناب" و"كريم" و"بيدو" و"تشكيل" و"مركز دبي للبلوك تشين" و"بي سي جي" إضافة إلى جمعية البلوك تشين الأوروبية، والمنظمة العالمية للبيانات الأخلاقية، وهيئة طرق ومواصلات دبي، ومكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات، وغيرها من الشركات والمؤسسات العالمية.

ستيفن أندرسون (بي دبليو سي): سنستعرض خلال الملتقى أهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي في قيادة رحلة التحول التكنولوجي

وقال ستيفن أندرسون الشريك والمسؤول في قسم الاستراتيجية والأسواق في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "نهدف من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي". إلى استعراض أهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي في قيادة رحلة التحول المدعومة بالتكنولوجيا والمعززة بالمهارات البشرية. ونحن ملتزمون في بي دبليو سي الشرق الأوسط بتسخير قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيره، وإعادة تحديد إمكانات القوى العاملة، وتعزيز الكفاءة. فهدفنا هو تحويل تجربتنا إلى نتائج عمل ملموسة ومساعدة العملاء على الابتكار والاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي اليوم وبناء ركيزة للنمو في المستقبل."

جون دابيل (اتش تي سي فايف): الملتقى سيجمع المؤسسات المبتكرة والمبدعين للعمل سوية على بناء أفكار للمستقبل

بدوره قال جون دابيل، مدير عمليات المنتجات في اتش تي سي فايف: "يسرّ اتش تي سي فيف أن تشارك في ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي. فمن خلال الجمع بين المؤسسات المبتكرة والمبدعين، يمكننا جميعًا المساعدة في بناء أفكار للمستقبل، وتحرير الخيال البشري من قيود الواقع".

كوستي بيريكوس (ديلويت): الملتقى سيقدم منصة رائعة لاستكشاف الطرق الممكنة لاستغلال الفرص التي تتيحها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي

بدوره قال كوستي بيريكوس، الشريك والمسؤول في قسم الذكاء الاصطناعي التوليدي في ديلويت: "أتطلع للمشاركة في ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي التوليدي الذي سيقدم منصة رائعة لاستكشاف الطرق الممكنة التي نستطيع من خلالها بصفتنا قادة الأعمال استغلال الفرص التي تتيحها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي سواء لقطاع الأعمال أو للإنسانية بشكل عام."

كيارا ماركاتي (كوانتوم بلاك): نتطلع خلال الملتقى إلى تبادل الأفكار والخبرات لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي التوليدي

وقالت كيارا ماركاتي، الرئيس المشارك لشركة "كوانتوم بلاك" في الشرق الأوسط: "يسرّ كوانتوم بلاك التابعة لشركة ماكينزي، المشاركة في ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي لهذا العام. ونتطلع إلى تبادل أفكارنا مع زملائنا المبتكرين والاستفادة من الخبرات العالمية لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي التوليدي وإطلاق إمكاناته الاقتصادية الكاملة. وتعمل هذه المنصات الاستراتيجية كمحفزات للابتكار، وتعزيز التعاون، وتحديد نقاط النمو التي ستشكل مستقبلنا المشترك".

جون مارشال (المؤسسة العالمية للبيانات الأخلاقية): ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي سيتناول أهمية التشريعات في هذا القطاع

قال جون مارشال، المدير التنفيذي للمؤسسة العالمية للبيانات الأخلاقية والرئيس التنفيذي للمنتدى العالمي للبيانات الأخلاقية: "يواجه المشرعون لقوانين الذكاء الاصطناعي ومبدعو الذكاء الاصطناعي تحديات هائلة. ولا شك أن المناقشات في ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي ستكون ذات قيمة عظيمة بالنسبة لهذا المجال."

شون كينيدي (نوكيا): الذكاء الاصطناعي يمنح قوة إيجابية للمجتمع شريطة أن يتم تطويره وتنفيذه بطريقة تعاونية وأخلاقية

بدوره قال شون كينيدي، نائب رئيس أبحاث الذكاء الاصطناعي في نوكيا بيل لابز: "تحرص نوكيا بيل لابز على الابتكار الهادف وتطوير تقنيات مسؤولة ومستدامة ذات تأثير واضح على المجتمع. ويسعدني أن تتاح لي فرصة المشاركة في ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي للتحدث عن أبحاث وأدوات الذكاء الاصطناعي التي نقوم بتطويرها، لأننا نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي يمنح قوة إيجابية للمجتمع شريطة أن يتم تطويره وتنفيذه بطريقة تعاونية وأخلاقية".

وائل سلوم (كريم): الملتقى سيناقش كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز نمو الشركات الناشئة في المنطقة وتسهيل حياة أفراد المجتمعات

وأكد وائل سلوم، نائب الرئيس للذكاء الاصطناعي والبيانات في "كريم": "يسرنا الانضمام إلى "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي" الذي تنظمه مؤسسة دبي المستقبل هذا العام لمناقشة كيفية استخدامه لتعزيز نمو الشركات الناشئة في المنطقة وتسهيل حياة أفراد المجتمعات."

ستيفن ألموند (مكتب مفوض المعلومات في حكومة المملكة المتحدة): سنناقش أهمية تنظيم الذكاء الاصطناعي التوليدي وحماية خصوصية الأفراد

من جانبه قال ستيفن ألموند، المدير التنفيذي للمخاطر التنظيمية، مكتب مفوض المعلومات في حكومة المملكة المتحدة: "يسعدني أن أشارك في ملتقى دبي لهذا العام نيابة عن مكتب مفوض المعلومات، الهيئة المعنية بتنظيم حماية البيانات في المملكة المتحدة. وسأقدم أمام المشاركين نهج المملكة المتحدة في تنظيم الذكاء الاصطناعي التوليدي وكيفية استغلال فرص هذه التكنولوجيا مع الحرص على حماية الحق الأساسي للأفراد في الخصوصية."

هريش لوتليكار (سوبر وورلد): الملتقى سيجمع قادة الفكر للمساعدة في تشكيل مستقبل تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي

من جانبه، قال هريش لوتليكار، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سوبر وورلد: "أنا سعيد بالمشاركة كمتحدث رئيسي في ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي الذي تستضيفه مؤسسة دبي للمستقبل. حيث سيجمع هذا الملتقى قادة الفكر للمساعدة في تشكيل مستقبل تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي وكيفية استخدامه لبناء عالم أفضل".

مستقبل وفرص الذكاء الاصطناعي التوليدي

ويعتبر "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي" أكبر تجمع عالمي لاستشراف مستقبل وفرص الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتم اختيار الذكاء الاصطناعي التوليدي ليكون الموضوع الرئيسي للملتقى هذا العام نظراً لتنامي الاهتمام العالمي بتطبيقاته واستخداماته التي ستسهم في إعادة تشكيل مختلف القطاعات الحيوية.

وكانت مؤسسة دبي للمستقبل قد نظمت العام الماضي "ملتقى دبي للميتافيرس" الذي استضاف أكثر من 600 خبير ومتخصص في قطاعات التكنولوجيا من 50 دولة حول العالم، شاركوا في أكثر من 25 ورشة عمل وجلسة حوارية استضافت أكثر من 30 متحدثاً و40 مؤسسة محلية ودولية وشركة تكنولوجية.

ويدعم "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي" إنشاء شبكة ومنصة عالمية للخبراء والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتعزيز التعاون وتبادل المعارف واستكشاف الفرص التي يحملها الذكاء الاصطناعي وسبل تطويره وأدواته وتطبيقاته، كما يدعم رؤية دبي لأن تصبح مركزاً عالمياً للتقنيات الناشئة واختبار تطبيقاتها والاستفادة من فرصها الواعدة، ويساند جهودها في التعاون والشراكة مع صناع القرار وقادة الصناعة من جميع أنحاء العالم لتوفير فرص جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ولمزيد من المعلومات حول "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: (www.dubaifuture.ae/ar/dubai-assembly-for-generative-ai).

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