الناخبون في العين يشيدون بسلاسة نظام التصويت في «انتخابات الوطني 2023»

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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أشاد عدد من الناخبين، الذين قابلتهم «البيان» بمركز العين للمؤتمرات بالتجهيزات والتسهيلات اللازمة في المركز، والتي من شأنها أن تساعدهم في اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، الذين سيمثلونهم، مؤكدين في الوقت ذاته أن نظام التصويت الهجين الذي يجمع بين التصويت عن بُعد، والتصويت في المراكز الانتخابية باختلافها في إمارات الدولة خفف فعلياً الضغط والازدحام بشكل كبير على المراكز الانتخابية، وسهل على الناخبين سواء من المتواجدين في الدولة أو خارجها المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بكل يسر، منوهين بأن عملية التصويت لم تستغرق أساساً أكثر من 5 دقائق، منذ دخولهم المركز الانتخابي وحتى اختيار مرشحيهم، عبر النظام الإلكتروني.

وشهد المركز الانتخابي في مركز العين للمؤتمرات، خلال اليوم الثاني للتصويت إقبالاً لافتاً من أعضاء الهيئات الانتخابية، خصوصاً من فئة كبار المواطنين، والعنصر النسائي، وذلك للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في المجلس.

ويستمر المركز الانتخابي في منطقة العين في مركز العين للمؤتمرات باستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية، خلال فترة التصويت المبكر من الساعة الـ 9 صباحاً حتى الـ 6 من مساء اليوم.

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