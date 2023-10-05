«تاكسي دبي» تحتفي بـ107 سائقين ملتزمين مرورياً

المصدر: دبي ـ البيان

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كرّمت مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي 107 سائقين متميزين ضمن جائزة السلامة المرورية للعامين 2021 - 2022، لتسجيلهم أقل عدد من المخالفات والحوادث.

وأوضح منصور رحمه الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، أن المؤسسة تثمن جهود سائقين مركبات الأجرة والليموزين والحافلات كما تحثهم دائماً على الالتزام بقواعد القيادة الآمنة، واتباع كافة الأنظمة والإرشادات المرورية لضمان سلامتهم وسلامة الركاب، وبناء على ذلك كرمت المؤسسة السائقين الملتزمين في إطار سعيها لتحقيق هدف تخفيض الحوادث المرورية.

وأضاف، توفر المؤسسة الإمكانيات البشرية والتقنية للوصول إلى أعلى معدلات السلامة، وتم تحقيق انخفاض ملحوظ خلال السنوات الماضية، وهو نتاج العمل الدؤوب والجهود المبذولة من قبل المؤسسة، التي حرصت على إطلاق العديد من البرامج المبتكرة من أبرزها جائزة السلامة المرورية وبرامج التدريب المكثفة للسائقين، وتطبيق لائحة مخالفة السائقين للحوادث المتكررة.

إضافة إلى تحديث مواصفات المركبات من خلال المستشعرات الذكية في المركبات عند الانعطاف وكشف الزاوية العمياء وترك مسافة الأمان، إلى جانب تنظيم الورش التوعوية والإرشادية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والتطوير المستمر لبرامج تدريب السائقين من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأعرب السائقون عن سعادتهم بالتكريم، متوجهين بالتقدير إلى مؤسسة تاكسي دبي التي تحرص على توفير بيئة عمل إيجابية.

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