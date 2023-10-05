«صحة دبي» تصدر نطاق ممارسة اختصاصيي العلاج الطبيعي

المصدر: دبي- نورا الأمير

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت هيئة الصحة في دبي، نطاق الممارسة لاختصاصيي العلاج الطبيعي، داعية جميع المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية العاملة ضمن اختصاصيات وصلاحيات الهيئة، التقيد التام بما ورد فيه.

ويهدف إصدار النطاق إلى تحقيق استراتيجية القطاع الصحي الشاملة في دبي 2026، والتي تتضمن توفير نظام صحي رائد، يركز على الإنسان، لتعزيز الثقة والسلامة والجودة والرعاية للمرضى وأسرهم، وجعل دبي منارة لحوكمة الرعاية الصحية وتكاملها وتنظيمها

مرافق

وحدد النطاق أماكن الممارسة لاختصاصي العلاج الطبيعي المرخص من قبل هيئة الصحة بدبي، أن يمارس عمله في 10 جهات، تتضمن المستشفيات ومرافق رعاية المرضى الخارجيين، بما في ذلك العيادات الشاملة أو العيادات المتخصصة، ومراكز إعادة التأهيل، ومرافق الرعاية الصحية المنزلية، ومراكز تنمية الطفل، ومراكز الصحة المهنية، ومراكز كبار السن، ومراكز اللياقة البدنية، والأندية الرياضية، والمدارس/الجامعات، فيما شملت متطلبات المتخصصين، اختصاصي علاج طبيعي، فني علاج طبيعي، معالج رياضي، معالج بالتدليك.

وبيّن النطاق العام لاختصاصيي العلاج الطبيعي دورهم، والمتمثل في إجراء عملية شاملة ودقيقة لتقييم إعاقات المريض، وقيود النشاط، وقيود المشاركة، والعوامل الشخصية، والبيئة، بالتشاور مع الأهداف المعلنة للمريض، كما ينبغي إجراء فحص بدني منهجي وآمن وفعال، وموجه نحو الهدف.

ومناسب للعلاج الطبيعي/ مع الأخذ بعين الاعتبار فهم بنية ووظيفة جسم الإنسان، إلى جانب معرفة الصحة البدنية والعقلية، والأمراض والاضطرابات والاختلالات التي تشمل أجهزة القلب والجهاز التنفسي، والجهاز العضلي الهيكلي والعصبي، وغيرها من أجهزة الجسم، في سياق العلاج الطبيعي، واحتياجات المريض.

تقييم

وينبغي أن يتم التقييم باستخدام الأدوات المناسبة، وقد يشمل الفحص، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: قوة ومدى الحركة، واختبار وتقييم التوازن، التنسيق، الموقف، أداء العضلات، التنفس، علم الأعصاب، القدرة على الحركة، والاختبارات الخاصة، وتقييم النمو.

والوظيفة الحركية، فيما يتم تطبيق التعديلات المناسبة لمعالجة المخاطر التي يتعرض لها المريض أو اختصاصي العلاج الطبيعي الذي يطبق التقييم، والقيام بتعديل عملية التقييم وفقاً لعوامل مثل عمر المريض، الوظيفة، الألم، الأمراض المصاحبة، أصحاب الهمم، الخلفية الثقافية، القدرة على التواصل ومستوى الفهم، وتقييم البيئة، وصياغة التشخيص وخطة العلاج على أساس شامل.

وشدد النطاق على ضرورة تحلي اختصاصي العلاج الطبيعي بالمهارة الكافية لإنشاء خطط علاج تتمحور حول المريض، والتي تهدف إلى مساعدة المرضى على التعافي من الإصابات، وإدارة الحالات المزمنة، وتحسين نوعية حياتهم بشكل عام. وأن تمتاز بالمرونة، وقابلة للتكيف لتلائم احتياجات المرضى وتقدمهم، كذلك القدرة على تقييم نتائج الفحص، وتقييم الحالة البدنية للمرضى وقدراتهم الوظيفية، ومستويات الألم، لوضع خطط العلاج المناسبة، مع اختيار التدخل المناسب، وتبريره بناءً على احتياجات المريض، ومبادئ الممارسة القائمة على الأدلة.

تأهيل

وتطرق النطاق الذي أصدرته هيئة الصحة في دبي، لمهام اختصاصي العلاج الطبيعي ودوره بصورة دقيقة، مشددة على الدور الذي يلعبه في في مرحلة إعادة التأهيل للمرضى، من خلال إدارة الألم، واستعادة القدرة على الحركة، والوقاية من المزيد من الإصابات، ودعم الصحة العقلية، ومساعدة المرضى على استعادة القدرات الوظيفية للأنشطة اليومية، والمهام المتعلقة بالعمل، ومنع مزيد من الإصابات.

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