«بيت الخير» تدعم كبار المواطنين بـ6 ملايين درهم

المصدر: دبي ـ رامي عايش

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أنفقت جمعية بيت الخير على كبار المواطنين والمقيمين نحو 6 ملايين و100 ألف درهم في الشهور التسعة الأولى من العام، منها 845 ألفاً مساعدات نقدية شهرية، ومليون و765 ألف درهم مساعدات طارئة لمواجهة ظروف إنسانية هددت حياتهم وصحتهم، فيما توّزع باقي المبلغ على دعمهم عبر حزمة من المشاريع لتوفير احتياجاتهم المتنوعة وإسعادهم في المناسبات والأعياد.

وأكّد سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام حرص الجمعية على دعم كبار المواطنين، تقديراً لمكانتهم وإنجازاتهم، وقال: «يحظى كبار السن في الدولة بمكانة اجتماعية رفيعة، باعتبارهم جزءاً مهماً من البيئة الاجتماعية والثقافية والدينية الأصيلة، ولا يمكن تحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي إلا بضمان الحياة الكريمة لهم، وتسعى «بيت الخير» إلى الاهتمام بهذه الشريحة المهمة في المجتمع، تعزيزاً للجهود الوطنية والمجتمعية في خدمتهم».

وأضاف: بدأت بيت الخير مبكراً برعاية كبار السن من خلال مشاريعها الموجهة للأسر المواطنة الأقل دخلاً، وخصصت لهم «كوبون» تبرع بعنوان «كما ربياني صغيراً» بقيمة 10 دراهم، بهدف بناء صندوق خاص لإسعادهم وتوفير احتياجاتهم، وطوّرت لهم مشروعاً باسم «إسعاد كبار المواطنين»، لتواكب السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي أطلقتها الحكومة عام 2018.

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