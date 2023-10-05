بدور القاسمي تلتقي مجلس طلاب «أمريكية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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التقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، بأعضاء المجلس الطلابي في الجامعة، حيث ناقش أعضاء المجلس رؤية طلبة الجامعة من أجل بيئة أكاديمية مؤثرة وحياة جامعية أكثر إثراءً.

وقالت الشيخة بدور القاسمي إن ما يحدث في الحرم الجامعي خارج الفصول الدراسية، يرتبط بمخرجات الجامعة بقدر ما يرتبط بما يحدث داخلها، لذلك أنا ملتزمة بالتواصل الجيد والمفتوح مع الطلاب، لأن هذه هي الطريقة التي توفر من خلالها قيادة الجامعة الأمريكية في الشارقة أفضل بيئة لطلابنا لتحقيق النجاح هنا أولاً ثم عندما ينتقلون إلى حياتهم المهنية.

وناقش أعضاء المجلس الطلابي خلال اللقاء العديد من القضايا.

كما اقترح المجلس إقامة حدث سنوي داخل الحرم الجامعي يضم رواد الأعمال من طلبة وخريجي الجامعة.

وقالت ميرا داوود، رئيسية المجلس الطلابي: «نحن ممتنون لكوننا الصوت الذي يمثل طلبة الجامعة وللقاء الشيخة بدور، والذي يمثل شرفاً عظيماً وضرورة ملحة للتعبير عن احتياجات طلبتنا في سعي لإثراء حياتهم الجامعية».

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