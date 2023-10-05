مذكرة تفاهم لتعزيز نظم الصحة الرقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقع أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، مذكرة تفاهم مع «ديجيتال هيلث نيويورك»، (شبكة واسعة من الرؤساء التنفيذيين والمؤسسين) وشركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية لقيادة منظومة الرعاية الصحية في نيويورك.

وتقام فعاليات الأسبوع تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وهو الحدث العالمي الذي يجمع أبرز الشخصيات والخبراء والمختصين وصناع القرار لتسريع التحول في مستقبل الرعاية الصحية.

وتهدف الاتفاقية لتعزيز سبل التعاون المشترك وتحفيز الابتكار، وتبادل المعرفة بين نظم الصحة الرقمية عالمياً وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

وسيتعاون الطرفان، بموجب الاتفاقية التي تستمر لمدة عامين، لدعم الجهود الرامية لتطوير البحث العلمي والابتكار في الصحة الرقمية، وتعزيز المصداقية العلمية، وتمكين الوصول إلى الخبراء المتخصصين وإرساء قنوات للتواصل معهم وبينهم.

وقال منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي: «تمثل هذه الشراكة تعاوناً مهماً ومحفزاً لجهود الابتكار العالمية، حيث تأتي انطلاقاً من هدفنا المتمثل في تعزيز التواصل والربط بين نظم الصحة الرقمية والمضي في تطويرها، ترسيخاً لالتزامنا المشترك القائم على الارتقاء بالرعاية عالمياً».

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