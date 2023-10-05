صندوق خليفة لتطوير المشاريع يناقش «استدامة الغذاء»

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظم صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالتعاون مع المسرعات المستقلة للإمارات للتغير المناخي فعالية مشتركة بعنوان «استدامة الغذاء: بناء قطاع أغذية ومشروبات أكثر استدامة»، ضمن سلسلة منصة أبوظبي ترايب التي ينظمها صندوق خليفة، ويعد هذا التعاون الأول من نوعه بين المؤسستين، ويهدف إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأغذية والمشروبات إلى تبني الاستدامة.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي: «نحن سعداء بشراكتنا مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي يعتبر مؤسسة رائدة في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. وبوصفنا مؤسسة مسرعات مناخية تكرس جهودها وخبراتها لتحقيق نمو الاقتصاد الأخضر، فإن مناصرة السياسات الداعمة التي تشجع على التنمية الاقتصادية المسؤولة والإدارة الراعية للبيئة، والاستثمار في المجتمع، يعد أولوية ضرورية بالنسبة لنا».

وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يؤكد الصندوق من خلال تعاونه في تنظيم الملتقى التاسع لمنصة «أبوظبي ترايب» مع المسرعات المستقلة للإمارات للتغير المناخي على التزامه بدعم الممارسات الصديقة للبيئة في قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات».

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