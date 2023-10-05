فريق الإمارات يعثر على 181 مفقوداً في درنة

المصدر: دبي ــ البيان

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أسهمت جهود فريق البحث والإنقاذ الإماراتي المتواجد على الأراضي الليبية ضمن مهمته الإنسانية المتواصلة في العثور على 181 مفقوداً نتيجة كارثة الإعصار الذي ضرب مدينة درنة في ليبيا الشقيقة.

وذلك نتيجة عمل دؤوب على سواحل المدينة وفي المناطق أكثر تضرراً. وساهم فريق البحث والإنقاذ الإماراتي بمساندة الجهات والفرق الليبية المختصة في مساعدة المتضررين والنازحين وتقديم العون والإغاثة لهم، والكشف عن أماكن ضحايا هذه الكارثة وانتشال الجثث والأشلاء من المنازل وعلى ساحل البحر وتحت الركام؛.

ويتركز عمل الفرق الآن من أجل التعرف على الضحايا من خلال الفريق المختص بتحديد هوية ضحايا الكوارث (DVI)، وهو الأول على مستوى العالم الذي يصل إلى درنة للقيام بهذه المهام النوعية، ويضم الفريق المختص بتحديد هوية ضحايا الكوارث مجموعة من الخبراء والمختصين واستشاريي الطب الشرعي وطب الأسنان والـ DNA، مجهزين بمعدات وأدوات متقدمة خاصة بالتعامل مع الوفيات الجماعية.

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