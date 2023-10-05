حمدان بن محمد: هدفنا دعم كل ابتكار يحسّن حياة الإنسان

المصدر: دبي - البيان

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وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فريق سموه في مركز محمد بن راشد للفضاء، بالعمل على مهمة القمر الاصطناعي «فاي 2» بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، لدعم الدول والجهات التي لديها طموح في دخول قطاع الفضاء.

ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي في منصة «X»: «وجهت فريقي في مركز محمد بن راشد للفضاء، بالعمل على مهمة القمر الاصطناعي «فاي 2» بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، لدعم الدول والجهات التي لديها طموح في دخول قطاع الفضاء.. المهمة تقدم الفرصة لإرسال ابتكارات وتقنيات، واختبارها في الفضاء على متن القمر الاصطناعي «فاي 2»، الذي يقوم فريق المركز بتطويره.. وهي الثانية من نوعها ضمن مبادرة «استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية».. هدفنا دعم كل ابتكار يسهم في التقدم العلمي والمعرفي، ويحسّن حياة الإنسان».

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وأعلن مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، ومركز محمد بن راشد للفضاء من دولة الإمارات، عن فرصة جديدة ضمن مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية.

ومن خلال هذه المبادرة، ستحصل الجهات المختارة على فرصة نقل حمولة ضمن مساحة أقصاها 5U على متن قمر اصطناعي تصل سعته إلى 12U يقدمه مركز محمد بن راشد للفضاء. وتسعى هذه المبادرة الهادفة لتمكين قدرات الجهات إلى دعم مجالَي العلوم، والتكنولوجيا في الدول النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية.

وتدعم الابتكار واختبار التقنيات، ما يساعد على دعم الأنشطة العلمية في الدول التي بدأت مسيرة استكشاف الفضاء مؤخراً. وستتمكن الجهات المختارة خلال الجولة الثانية من إرسال ابتكاراتها على متن حمولة القمر الاصطناعي «فاي 2»، الذي تم تحديد موعد إطلاقه عام 2026.

وتندرج هذه الفرصة في إطار مبادرة «الوصول إلى الفضاء للجميع» ضمن مسار تطوير الأقمار الاصطناعية، الذي تم إطلاقه عام 2021. ويمكن للفرق المهتمة تقديم الطلبات على الصفحة المخصصة لذلك من مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، حيث يستمر التقديم حتى 31 مارس 2024.

الخطوة الأولى

وقالت آرتي هولا مايني، مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي: «مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية تدعم الفرق المشاركة في تطوير حمولتها، وتحليل البيانات الخاصة بابتكاراتها، وهذه هي الخطوة الأولى نحو تنمية قدراتها من أجل تطوير قمر اصطناعي. نتطلع لاستفادة عدد أكبر من الفرق من هذه المبادرة، لتكون أولى الخطوات في مسيرتهم نحو الفضاء».

وقال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: انطلاق «فاي 2» يشكل محطة جديدة في تعاوننا المستمر مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي لدعم التقدم في مجالَي علوم الفضاء، والتكنولوجيا.

موضحاً أن مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية تلعب دوراً محورياً في تقديم فرص قيِّمة للدول للتعرف أكثر إلى تكنولوجيا الفضاء والاستفادة منها. متحمسون للمشاريع المبتكرة والحمولة المتنوعة التي سيتم تقديمها خلال هذه الجولة، والتي ستعزز التعاون الدولي والاستفادة من الفرص والإمكانيات الكبيرة التي يوفرها مجال استكشاف الفضاء للجميع.

سموه:

المهمة تقدم الفرصة لإرسال ابتكارات وتقنيات واختبارها في الفضاء

حريصون على دعم الدول والجهات التي لديها طموح في دخول قطاع الفضاء

سالم المري:

المبادرة تقدم فرصاً قيّمة للتعرف إلى تكنولوجيا الفضاء والاستفادة منها

آرتي هولا:

الخطوة الأولى نحو تنمية قدراتها من أجل تطوير قمر اصطناعي

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