«البنية التحتية» تطرح مناقصتي صيانة مبنى وبناء مركز صحي

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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تطرح وزارة «الطاقة والبنية التحتية» خلال أكتوبر الجاري مناقصتين، تتضمنان إجراء أعمال صيانة وتقديم خدمات استشارية هندسية لبناء مركز صحي، فيما سيتم طرحها إلكترونياً عبر رابط الوزارة service.moid.gov.ae.

خدمات استشارية

المناقصتان تشملان صيانة الواجهات الخارجية لمبنى وزارة المالية في أبوظبي، والتي تتضمن الأعمال الخارجية من فك وإزالة وتوريد وتركيب واجهة خارجية لمبنى وزارة المالية وفق المواصفات المعتمدة، بينما تم تحديد موعد فتح المظاريف 11 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى مناقصة أخرى عبارة عن تقديم خدمات استشارية هندسية «دراسة وتصميم» لإنشاء وإنجاز مركز صحي بمنطقة شمل في إمارة رأس الخيمة «إحلال»، وذلك بمساحة 3300 متر مربع شاملاً مبنى رئيسي ومباني خدمات وسوراً خارجياً، فيما تقرر موعد فتح المظاريف في 18 أكتوبر.

ويشكل توفير بنية تحتية متطورة أولوية لدى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، واستراتيجية وجدول أعمال وزارة الطاقة والبنية التحتية، والتي من شأنها أن تحقق السعادة وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين وتدعم الاقتصادات الوطنية وريادة الإمارات عالمياً، فيما تطبق الوزارة معايير استدامة عالية المواصفات خلال إنشاء مشروعاتها، وذلك للارتقاء بجودتها وصيانتها، والتي تستخدمها في تصميم وتنفيذ مشروعاتها المختلفة.

استدامة بيئية

وتشمل معايير الاستدامة قطاعات الطاقة والمياه، وإدارة النفايات والمواد، والبيئة والتغيير المناخي، وغيرها من المعايير، مثل استخدام الطابوق الحراري، واستخدام وحدات سخان شمسي مركزي، ونظام تحليل الطاقة، وهو برنامج يساعد على توفير الطاقة، وتقييم الأداء الخاص بالأنظمة الإلكتروميكانيكية، وتوفير ردود الفعل المطلوبة على الاستهلاك، فضلاً عن إنشاء شبكة صرف صحي تنتهي بخزانات تجميع لمياه الصرف، ومن ثم معالجتها عن طريق محطة لمعالجة المياه، واعتماد نظام توليد الطاقة باستخدام الألواح الشمسية، وغيرها من المعايير التي تراعي الاستدامة وتعزيز البيئة الخضراء.

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