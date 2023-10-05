«ملفي» تنجز ربط ملياري سجل طبي لـ 7.9 ملايين مريض

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنجزت منصة «ملفي» ربط ملياري سجل طبي لحوالي 7.9 ملايين مريض في أبوظبي، ووفرت المنصة وصولاً آمناً لسجلات المرضى التي تغطي المعلومات الطبية المهمة مثل الزيارات الطبية والمشاكل الطبية والحساسية والإجراءات التي خضع لها المريض كنتائج الفحوصات المخبرية وتقارير الأشعة والأدوية والفحوصات التشخيصية، بما في ذلك تخطيط كهربية القلب وقياس التنفس وسجلات التطعيم ونتائج علم الأحياء الدقيقة.

وتربط منصة «ملفي» اليوم نحو 100 % من المنشآت الصحية في أبوظبي مع أكثر من 47 ألف مستخدم مصرح له (كالأطباء وفرق التمريض والمهن الطبية المساندة) في 2,736 من منشآت الرعاية الصحية في جميع أنحاء الإمارة.

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، إنه انطلاقاً من إيمانها بالدور المحوري الذي تقدمه البيانات الصحية في بناء منظومة رعاية صحية قادرة على مواكبة المتغيرات وتقديم خدمات رعاية صحية وفق أفضل الممارسات وأعلى مستويات الجودة، تواصل دائرة الصحة - أبوظبي رفد وتعزيز الجهود التي تبذلها منصة «ملفي» في ربط نظم البيانات الصحية في الإمارة بما ينعكس إيجاباً على مقدمي الرعاية والمرضى على حد سواء.

ومن جهته قال كريم شاهين الرئيس التنفيذي بالإنابة لمنصة «ملفي»: يؤكد هذا الإنجاز التزامنا بتأمين تبادل المعلومات الصحية للمرضى بسلاسة وأمان بما يعزز جودة الرعاية الصحية ونتائج المرضى. وتعتبر الجهود المشتركة التي يبذلها مجتمع الرعاية الصحية ودائرة الصحة - أبوظبي والتزامهما بالنهوض بقطاع الرعاية الصحية وتطويره مبعث إلهام لنا جميعاً، حيث يسعيان لترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية.

وسيسهم استيعاب ملياري سجل طبي بإحداث تحول جذري في مشهد الرعاية الصحية في أبوظبي من خلال تزويد الأطباء ببيانات شاملة للمرضى تساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة تنصب في مصلحة المريض وترتقي بكفاءة تجربته العلاجية، إلى جانب إتاحتها إمكانية التنبؤ المستقبلي بالمخاطر الصحية بالاستناد إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي توفر منصة «ملفي» رؤى مهمة تساعد دائرة الصحة - أبوظبي على تعزيز معايير الرعاية الصحية وتوجيه الأبحاث المبتكرة للأدوية والعلاجات المتقدمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز