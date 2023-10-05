تكريم 30 سائقاً مثالياً من مؤسسة دبي للإسعاف

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، ومشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، حفل تكريم 30 سائقاً مثالياً من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، الفائزين في مبادرة «نجوم القيادة الآمنة» الهادفة إلى تكريم السائقين المثاليين الذين لم يرتكبوا حوادث أو مخالفات مرورية، وذلك ضمن المبادرة الساعية إلى حث السائقين على الالتزام وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى أدائهم.

وحضر حفل التكريم الذي أقيم في نادي ضباط شرطة دبي، اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء أستاذ دكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، واللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وماجد الزرعوني مدير عمليات الإسعاف، وعدد من الضباط والموظفين والشركاء في مبادرة «نجوم القيادة الآمنة».

وكرم اللواء بن ثاني يرافقه مشعل عبد الكريم جلفار، السائقين المثاليين، إلى جانب تكريم «شعبة جبل علي» في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، نظير حصولها على أفضل شعبة متميزة في مبادرة «نجوم القيادة الآمنة»، إضافة إلى تكريم الشركاء في إنجاح المبادرة. بدوره، كرم مشعل عبد الكريم جلفار، القيادة العامة لشرطة دبي على التعاون والشراكة الفاعلة في تنفيذ مبادرة «نجوم القيادة الآمنة» لموظفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والجهود المبذولة في إنجاح كل مراحل المبادرة.

وألقى اللواء طيار أحمد محمد ثاني كلمة افتتاح حفل التكريم، معرباً عن اعتزازه بالكوكبة المتميزة من السائقين الفائزين في مبادرة «نجوم القيادة الآمنة».

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