«دبي القضائي» يُطلق دفعة من دبلوم الدراسات لأمناء السرّ بالمحاكم

المصدر: دبي ـ البيان

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يُباشر معهد دبي القضائي تنفيذ الدفعة الثالثة من دبلوم الدراسات القانونيّة والقضائيّة لأمناء السرّ بالمحاكم، بدءاً من الثالث من أكتوبر 2023 ولمدة 5 أسابيع حضورياً في مقرّ المعهد الرئيسي بدبي، في إطار الخطّة التدريبيّة لأعضاء السلطة القضائيّة 2023.

ويُعقد الدبلوم بالتعاون مع محاكم دبي، حيث سيشرف نُخبة من قضاة المحاكم على تقديم برامجه التي تشمل 65 ساعة تدريبيّة، تتوزّع على 9 موّاد بما فيها: مادة مفاهيم قانونيّة، والإجراءات المدنيّة، والأحوال الشخصيّة، والإثبات في المواد المدنيّة والتجاريّة، والرسوم القضائيّة، واستخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات، وأخلاقيات الوظيفة، ومهارات الاتصال وإدارة الوقت، ومصطلحات قانونيّة باللغة الإنجليزيّة.

ويهدف معهد دبي القضائي من خلال دبلوم الدراسات القانونيّة والقضائيّة لأمناء السرّ بالمحاكم إلى رفع قدرات المنتسبين وتزويدهم بمهارات عمل أمناء السر، وتمكينهم من القيام بمهامهم بكل كفاءة واقتدار، بما ينسجم مع رؤية المعهد باعتباره معهداً قضائياً رائداً يدعم التميّز العدلي والتنافسيّة العالميّة، ويقدّم تجربة فريدة في التدريب والتطوير القضائي وفقاً لقيم الاستباقيّة والتميّز والابتكار.

ويؤكد إطلاق الدفعة الثالثة من الدبلوم التزام معهد دبي القضائي الراسخ تجاه توفير فرص تدريبيّة وفقاً لأعلى مستويات الجودة والتنافسيّة في مجال القانون، والذي يعدّ جزءاً من جهود المعهد المستدامة لتأهيل كوادر مواطنة في مجال القضاء انطلاقاً من كون العنصر البشري يعدّ محور عمل الحكومات.

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