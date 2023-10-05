دبي تستضيف ملتقى طب الأشعة 31 الجاري

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف دبي فعاليات الدورة الثامنة من المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة في الإمارات «ARM 2023» الذي سيقام في الفترة من 31 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي وبمشاركة نخبة من الخبراء والأطباء المختصين بطب الأشعة والتصوير التشخيصي من المنطقة والعالم.

وأكدت الدكتورة علياء الصايغ رئيسة اللجنة العلمية للأشعة في الملتقى مواصلة توفير الوصول إلى الأدوات والتعليم والابتكارات العلمية والتكنولوجية اللازمة لتقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى. وأضافت إن جدول أعمال الملتقى السنوي لطب الأشعة يتضمن 24 جلسة علمية وأكثر من 20 عارضاً وورش عمل عملية يقدمها خبراء مختصون بطب الأشعة.

من جانبه قال هاشم العوضي رئيس جمعية معالجي الأشعة في الدولة: « الحدث منصة للخبراء العالميين للتعاون على تطوير الصحة العامة عبر أحدث الممارسات في هذا المجال مع جدول أعمال متنوع ». وبدورها أشارت الدكتورة سمر الفرا رئيسة اللجنة العلمية للملتقى نائبة رئيس جمعية معالجي الأشعة في الدولة إلى أن الحدث سيستعرض أحدث التطورات في مجالي الأشعة والأشعة التصويرية وسيضم العديد من ورش العمل العملية .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز