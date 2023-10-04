فريق إدارة الأزمات بعجمان يناقش سبل الجاهزية

المصدر: عجمان - البيان

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ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان رئيس فريق إدارة الأزمات المحلي بعجمان اجتماع الفريق، بحضور العميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان، وعبدالله إبراهيم محمد العوضي مدير مركز الطوارئ والأزمات والكوارث في عجمان، والعميد أحمد إبراهيم المناعي المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب، وعبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، والعقيد رائد عبيد الزعابي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، وعدد من مديري المؤسسات والدوائر الاتحادية والمحلية بالإمارة.

واستهل قائد عام شرطة عجمان رئيس الفريق الاجتماع بالترحيب بالحضور مثمناً الجهود المبذولة في سبيل تحقيق الأمن والأمان في إمارة عجمان، وتعزيز التعاون لتحقيق أعلى مستوى من الاستعداد والجاهزية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

من جانبه عرض العقيد رائد عبيد الزعابي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان شروط السلامة الوقائية للمنشآت الصناعية والتجارية والأبراج السكنية، وآلية ترخيصها واشتراطات السلامة المطبقة عند الترخيص والتجديد.

وتم خلال الاجتماع استعراض الآليات المحدثة لاستمرارية الأعمال على المستوى المحلي ومدى جاهزيتها على مستوى الإمارة، إضافة إلى مناقشة الخطط المحلية وتعزيز إمكانيات وقدرات التعامل معها.

وفي الختام وجه اللواء الشيخ سلطان النعيمي بضرورة بذل الجهود بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجهات المشتركة في دعم الفريق في إدارة الكوارث والأزمات، لحماية أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها من أي طارئ والمحافظة على الممتلكات والإنجازات التي حققتها الدولة.

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