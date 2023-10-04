«الشعبة البرلمانية» تشارك في 3 اجتماعات دولية

المصدر: دبي ـ البيان

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شارك د. علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي‬ في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، في اجتماعات ثلاث لجان عقدت افتراضياً تابعة للاتحاد، هي اللجنة الفرعية للشؤون المالية، ولجنة الشفافية والمساءلة والانفتاح، ولجنة الشراكة بين الجنسين.

وتم خلال اجتماع اللجنة الفرعية للشؤون المالية مناقشة الميزانية القادمة للاتحاد 2024، والوضع المالي للاتحاد، ودراسة المواضيع التي ستحال للجنة التنفيذية.

وحسب جدول الأعمال لجنة الشراكة بين الجنسين تم مناقشة إقرار جدول الأعمال المؤقت، ومشاركة المرأة في الاتحاد البرلماني الدولي من خلال استعراض ومناقشة مشاركة البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي وتكوين الوفود إلى جمعيات الاتحاد البرلماني الدولي، مع التركيز على الوضع في الجمعية 147.

ومن المقرر أن يتم مناقشة التدابير الممكنة لمواصلة تحسين التوازن بين الجنسين في الوفود وطرائق تنفيذ مشروع سياسة الاتحاد البرلماني الدولي لمكافحة التحرش، ومراقبة حالة البرلمانات التي تضم عدداً قليلاً من النساء الأعضاء، والاطلاع على حالة المرأة في البرلمانات في جميع أنحاء العالم، وكذلك على أحدث الاتجاهات الوطنية والإقليمية والعالمية. والتطورات الأخيرة في البرلمانات التي لم تشمل النساء أو التي تضم عدداً قليلاً جداً من النساء الأعضاء. والتدابير والمبادرات المحتملة التي يمكن أن يتخذها الاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز مشاركة المرأة في البرلمانات.

وقال معاليه بأنه من المقرر أن يتم عقد جلسات حوار مع وفد من برلمان يضم أقل من 10% من النساء الأعضاء، لمناقشة طرق زيادة مشاركة المرأة في البرلمان، وسيتم اعتماد التقرير الذي سيقدم إلى مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي استناداً إلى المناقشات المتعلقة بالبنود المذكورة أعلاه.

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