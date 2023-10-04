انطلاق النسخة الأولى للمؤتمر الدولي لأبحاث النحل بالفجيرة

المصدر: الفجيرة ـ وام

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، انطلقت أمس فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر الفجيرة الدولي لأبحاث النحل بتنظيم من هيئة الفجيرة للبيئة وبدعم من مركز الفجيرة للبحوث، وتستمر يومين في فندق دبل تري من هيلتون في الفجيرة.

ويستقطب المؤتمر الأول من نوعه 200 مشارك يمثلون مراكز بحثية مختلفة من داخل الدولة وخارجها، ويهدف إلى تعزيز الحوار في المنطقة بين الباحثين ومربي النحل وصانعي السياسات وخبراء الصناعة، بهدف النهوض بتربية النحل في المنطقة وتنصيب الفجيرة مركزاً رئيسياً لأبحاث وابتكارات نحل العسل في الشرق الأوسط.

كما يهدف المؤتمر إلى تمكين مربي النحل في المنطقة من خلال ممارسات مبتكرة مصممة خصيصاً لتناسب الظروف المحلية، وذلك من خلال التركيز على مواجهة التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط واقتراح استراتيجيات فعّالة لصحة نحل العسل وحماية بيئته.

وقالت أصيلة المعلا، المدير العام لهيئة الفجيرة للبيئة: «إن هذا التجمع الفريد من نوعه يمثل لهواة تربية النحل والخبراء والباحثين من جميع أنحاء العالم شهادة على الجاذبية العالمية وأهمية أبحاث نحل العسل».

وأشارت إلى أن المؤتمر يقدم أحدث الحلول والتقنيات ويعزز أفضل الممارسات في الحفاظ على خلايا النحل والوقاية من الأمراض وإنتاج العسل من خلال ورش العمل والمبادرات التعليمية، وذلك بالاستفادة من خلايا النحل في مناحلنا المحلية.

وأوضحت: «هدفنا هو إيجاد تعاون عالمي بين الخبراء وقادة الصناعة، حيث تندمج الأفكار من النظم البيئية المتنوعة لتشكيل وتحسين مستقبل علوم العسل ونحل العسل».

ويناقش المؤتمر مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك منهجيات التعرف على المواد المغشوشة، ومعايير الإدارة لإنتاج نحل العسل القزم، والتحقق من صحة أجهزة استشعار إنترنت الأشياء، وممارسات تربية النحل المستدامة، والأبحاث حول بدائل الرحيق النباتية المحلية التي تلائم مناخ دولة الإمارات.

ويستضيف المؤتمر ورش عمل تتمحور حول استخدام التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي، لتحديد حبوب اللقاح، بقيادة فريق دولي من الخبراء يتحدثون عن نحل العسل المحلي والنباتات المحلية، وتحديات نموذج أعمال تربية النحل في الفجيرة ودولة الإمارات. ويشارك في المؤتمر مراكز ومعاهد بحوث دولية من 14 دولة في الحدث.

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