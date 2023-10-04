7 آلاف زائر لمنصة «كن واعياً» بشرطة الشارقة خلال 10 أيام

المصدر: الشارقة- عصام الدين عوض

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أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، لـ «البيان»، أن منصة «كن واعياً»، والتي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، واستمرت 10 أيام، زارها 7 آلاف شخص، من مختلف شرائح المجتمع، وتهدف إلى توعية الجمهور، وكافة أفراد المجتمع، من الوقوع ضحية الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، كما زارها خلال العام الماضي 2022، ما يقارب 4 آلاف زائر.

وقال إن الجرائم الإلكترونية أصبحت في ازدياد خلال الفترة الأخيرة – خصوصاً – جرائم (الاحتيال الهاتفي)، والتي تصدرت الجرائم الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري في الشارقة، فبلغ عددها خلال النصف الأول من العام الجاري في الشارقة، 351 بلاغاً، كما بلغت خلال العام الماضي من ذات الفترة 117 بلاغاً، ومن الجرائم كذلك، تم رصد جرائم الابتزاز الإلكتروني، لافتاً إلى حرص الشرطة على تعزيز جودة الحياة الأمنية لأفراد المجتمع، وذلك من خلال تعزيز الثقافة الأمنية ببيان مخاطر الجرائم المستحدثة، وصولاً إلى مجتمع واعٍ بمخاطر الجرائم الإلكترونية المختلفة، كما تسعى الشرطة إلى توظيف كافة الوسائل الإلكترونية المتاحة، للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع.

6 محطات

وقال اللواء الشامسي إن المنصة التي تم إطلاقها نهاية سبتمبر الماضي، هي عبارة عن ممر سيبراني آمن، وتحوي 6 محطات، وكل محطة تتحدث عن أسلوب من أساليب الجريمة الإلكترونية بصورة مشوقة، لمختلف الأعمار – خصوصاً - الأطفال، ‏من خلال تعريفهم بخطورة الابتزاز الإلكتروني، وأساليبه المختلفة التي قد تواجههم في حال تعرضهم للاحتيال، والتي انتشرت خلال الفترات الماضية بشكل كبير، حيث شهدت المنصة تفاعلاً وإقبالاً واسعاً من الجمهور، ورغبتهم في معرفة كيفية التعامل مع تلك الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الحملات الأمنية على كافة المستويات، الأمر الذي يجسد استراتيجية شرطة الشارقة ووزارة الداخلية، في تعزيز الأمن والأمان.

وأوضح أن مسؤولية الجهات الأمنية والشرطية كبيرة في حفظ أمن الحياة الرقمية، واستقرارها لمختلف شرائح المجتمع، وذلك نظراً لما يشهده العالم حالياً من تطورات، جعلت الاعتماد الأساسي على التكنولوجيا، التي ما زالت تطوراتها متوسعة وسريعة في المجالات كافة، ما يفتح الباب لضعاف النفوس والمحتالين لاستغلالها سلبياً، وهو ما يجعل الشرطة تكثف إجراءات الحماية بأساليب مبتكرة متطورة في التوعية، تقي من الوقوع في عمليات النصب والاحتيال والابتزاز بكل أشكالها.

اختراق

وأضاف اللواء الشامسي، أن هناك الكثير من محاولات اختراق الهواتف، إذ يلجأ المحتالون إلى إرسال رسائل عبر تطبيق واتساب من أسماء أشخاص يعرفهم المتلقي، فيطلب منه الضغط على رابط لدخول مجموعة، ويتم من خلاله محاولة الاستيلاء على البيانات، من خلال حساب الواتساب الخاص بالمستخدم، كما يلجأ المحتالون إلى سيناريوهات أخرى، مثل طلب معلومات البطاقات المصرفية باستخدام أرقام وأسماء يعرفها المتلقي، لذا، وجب التنبيه لأخذ الحيطة والحذر، وعدم التعامل مع مثل أولئك المحتالين.

خدمة حارس

ودعا أفراد المجتمع، إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي تهديد ‏يتعرضون له، وعدم الرضوخ لطلبات المتصيدين ‏والمحتالين، والإبلاغ الفوري عن أي ابتزاز يتعرضون له، أو سلوكيات سلبية من خلال (خدمة حارس)، عبر تطبيق شرطة الشارقة، أو بالاتصال على الرقم «0559992158»، والرقم «065943228»، أو التواصل على الرقم «999» المخصص للحالات الطارئة.

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