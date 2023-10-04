منع دخول حافلات نقل العمال خلال ساعات الذروة الصباحية إلى جزيرة أبوظبي

المصدر: البيان

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دعت شرطة أبوظبي ملاك ومشغلي حافلات نقل العمال "سعة 50 راكبا فما فوق" إلى ضرورة التقيد وتنبيه السائقين للالتزام بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات لداخل جزيرة أبوظبي بما في ذلك المداخل وتشمل "جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع" أثناء ساعات الذروة الصباحية فقط، مؤكدة استمرار جهودها الهادفة لتوفير انسيابية سير الحركة المرورية والحد من الحوادث التي يمكن أن تسببها المركبات .

وأوضحت مديرية المرور والدوريات أن أوقات الذروة الصباحية لحافلات نقل العمال من الساعة 6:30 صباحاً وحتى الساعة 9:00 صباحاً.

وحثت السائقين على الالتزام بعدم التحرك خلال الفترات المحددة والالتزام بأنظمة السر والمرور، مؤكدةً تشديد الرقابة على الطرق وتطبيق القانون بحق حافلات نقل العمال المخالفين ورصدهم ومخالفتهم من خلال الأنظمة الذكية.

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