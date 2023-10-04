رئيس لجنة إمارة أبوظبي: إقبال ملحوظ في اليوم الأول من التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني

المصدر: وام

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أكد سعادة سيف علي القبيسي، رئيس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 جاهزية المراكز الانتخابية في إمارة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة لاستقبال الناخبين للتصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني .وقال إنه تم توفير كافة المستلزمات والاستعدادات لتسهيل عملية الانتخاب.

وأكد سعادته على هامش انطلاق اليوم الأول من التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في كافة إمارات الدولة، على الاقبال الجيد للناخبين ، متوقعا زيادة الاقبال في الفترة القادمة من التصويت. وسيعقد التصويت المبكر في المراكز الانتخابية ليومي 4 و5 من أكتوبر الجاري، فيما يبدأ التصويت "عن بعد" من يوم 4 أكتوبر إلى 7 أكتوبر.

و يصل عدد المراكز الانتخابية في أبوظبي إلى تسعة مراكز، وهي مركز أبوظبي للطاقة، جامعة زايد، مجلس الهواشم، قاعة أفراح مدينة زايد، قاعة أفراح مدينة غياثي، قاعة أفراح السلع، مركز العين للمؤتمرات وقاعة أفراح الوقن وقاعة أفراح الهير.

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