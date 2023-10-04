دائرة البلديات والنقل في أبوظبي تدعو الجمهور إلى التعاون والتواصل معها لمشاركة أي معلومات حول ملابسات «واقعة القطط»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أكدت دائرة البلديات والنقل بأبوظبي أنها باشرت التحقيقات بشأن واقعة القطط الملقاة في الخلاء، فور تلقيها البلاغ، لاتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة.

وأشارت الدائرة إلى اتخاذها التدابير اللازمة لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا العمل غير الإنساني، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لمعرفة المتسببين في هذا العمل المنافي للأخلاق والقيم الإنسانية.

وأضافت دائرة البلديات والنقل أنها تقدر مشاعر الجمهور والناشطين وتثمّن دور المتطوعين في التفاعل مع هذا الحادث المؤسف، وتدعوهم إلى التعاون والتواصل معها لمشاركة أي معلومات حول ملابسات هذا الحادث، ما يسهم في ضمان عدم تكرار هذه الممارسات التي تتعارض مع نهج الدائرة في الاهتمام والعناية والرفق بالحيوان.

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