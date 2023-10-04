أنور قرقاش: التصويت أمانة والمشاركة واجب وطني

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الصوت أمانة والمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي مسؤولية وواجب وطني، لافتاً إلى أن كل ناخب يدلي بصوته للمرشح المقتنع به.

وقال معاليه في تصريحات على هامش مشاركته في التصويت خلال اليوم الأول من التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، اخترت أن أدلي بصوتي ضمن التصويت المبكر في المركز الانتخابي في مركز دبي التجاري العالمي، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية منظمة للغاية وسريعة وحضارية ولا تستغرق سوى ثواني، وأشاد معاليه بالحضور الجيد للجان التنظيم الذي رافق عملية التسجيل ومساعدة الناخبين في إتمام الإجراءات المطلوبة في عملية التصويت.

نسبة عالية

وتابع معاليه: أعتقد من المهم جداً أن تكون نسب المشاركة عالية من خلال مساهمة المواطنين في التصويت وخصوصاً في ظل إتاحة خيار «التصويت عن بُعد» وفي ظل وجود التصويت المبكر لمدة 3 أيام وفي ظل جميع الفرص المتاحة لنا، بحيث إن عملية التصويت تستغرق فترة زمنية قصيرة للغاية. وأضاف: «من هذا الواقع ومن وجهة نظري المشاركة مهمة جداً وإنجاح العملية الانتخابية كذلك، ونحن نشهد اليوم التجربة الخامسة للانتخابات، وكانت التجربة الأولى قد بدأت في عام 2006، حيث بدأنا بتجربة بسيطة، وهذه التجربة تطورت واليوم نرى البنية الإلكترونية التي تدعم هذه التجربة، ونجد أن قليلاً من دول العالم لديها هذه البنية التقنية».

د.أنور قرقاش خلال اليوم الأول من التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023: عملية الانتخاب منظمة للغاية وحضارية وتستغرق ثواني@AnwarGargash @uaeelection #نشارك_للإمارات #صحيفة_البيان pic.twitter.com/sMKH6oWWol — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 4, 2023

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