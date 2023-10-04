"اللجنة الوطنية للانتخابات": إعلان النتائج الأولية لشغل المقاعد الـ 20 سيكون عبر بث مباشر

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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قالت اللجنة الوطنية للانتخابات، إن عملية الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية لشغل المقاعد الـ 20 لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، في دورتها الخامسة الحالية، سيتم من مركز الانتخاب الرئيسي في "مركز أبوظبي للطاقة"، في بث مباشر، وذلك بعد الانتهاء من عملية التصويت بشكل كامل.

وأفادت اللجنة بأن الإعلان سيتم بعد انجاز عملية فك الشفرة الخاصة بعملية التصويت الهجين (التصويت عن بعد – التصويت الالكتروني في مراكز الانتخاب) في مركز الانتخاب الرئيس في مدينة أبوظبي، ليتم بعدها اعلان النتائج الأولية للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في جميع إمارات الدولة من خلال مؤتمر صحافي مع نهاية يوم الانتخاب الرئيس الموافق 7 أكتوبر المقبل.

وبحسب المادة 55 من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات 25 لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، فأنه يتم فرز أصوات الناخبين- بعد الإعلان عن انتهاء عملية الانتخاب- وفقاً للإجراءات تنص على اعتبار قواعد بيانات من أدلوا بأصواتهم أياً كان نظام التصويت المعتمد، المصدر الوحيد لاحتساب عددهم في كل إمارة، وتحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، على أن تتولى لجنة الفرز حصر أعداد من أدلوا بأصواتهم وفرزها باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت المعتمد

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