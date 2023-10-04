المراكز الانتخابية تستقبل الناخبين بالورود والهدايا التذكارية

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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استقبلت المراكز الانتخابية الثلاثة الخاصة بإمارة أبوظبي، الناخبين بالورود والهدايا التذكارية، ترحيبا بهم في اليوم الأول من عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، في الوقت الذي عكف العاملين فيها على أخذ آراء الناخبين لمعرفة مدى رضاهم عن سير عملية التصويت.

وعبر أعضاء الهيئات الانتخابية (الناخبين) عن سعادتهم من سهولة الإجراءات المتبعة في عملية التصويت التي لم تستغرق أكثر من 5 دقائق منذ دخولهم للمركز الانتخابي وحتى اختيار مرشحيهم عبر النظام الالكتروني.

وشرع القائمين على تلك المراكز في تخصيص مواقف مجانية امام بوابات المراكز الانتخابية مباشرة، وقاعات استراحة، فضلاً عن خدمات الضيافة وغيرها الكثيرة.

وتشمل المراكز الانتخابية الثلاث المتاحة للتصويت المبكر في إمارة ابوظبي، مركز أبوظبي للطاقة في مدينة أبوظبي، ومركز العين للمؤتمرات في منطقة العين، وقاعة أفراح مدينة زايد في منطقة الظفرة.

حيث تستقبل المراكز الانتخابية أعضاء الهيئات الانتخابية خلال فترة التصويت المبكر من الساعة (التاسعة) صباحاً حتى (السادسة) مساءً من كل يوم.

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