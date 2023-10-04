"قضاء أبوظبي" تحذر من الإعلانات المضللة لبيع تذاكر الفعاليات بأسعار مخفّضة

المصدر: البيان

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حذرت دائرة القضاء في أبوظبي الجمهور من الانسياق وراء الإعلانات المضللة لبيع تذاكر الفعاليات بأسعار مخفضة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت دائرة القضاء فيديو توضيحي تحذر فيه الجمهور من الانسياق وراء بعض الإعلانات المريبة الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي لبيع تذاكر الفعاليات بأسعار مخفضة، وبعد إجراء بعض المبايعات تختفي هذه المتاجر تماماً.

وحذرت دائرة القضاء من تعبئة المعلومات الشخصية أو المصرفية في هذه المتاجر، وفي حال وقوع المستخدم ضحية للاحتيال فعليه التواصل مباشرة مع الجهة المختصة على الرقم: 8002626.

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