194 ألف ساعة تدريبية استفاد منها موظفو شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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أكد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، أن الإدارة العامة للتدريب أحدثت نقلة نوعية في تطوير العاملين في المجالات الجنائية والمرورية والإدارية، عبر تبني الأفكار الإبداعية في عملية التدريب والتعليم المُستمر لرجال الأمن.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في الإدارة العامة للتدريب، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور عدد من القيادات الشرطية.

واطلع اللواء رفيع على المؤشرات الاستراتيجية للإدارة العامة للتدريب، والتي تمثلت في مؤشر «الرضا العام عن عمليات التدريب» الذي بلغ 99 % في عام 2022، في حين بلغ مؤشر «نسبة البرامج التدريبية التي تم تطويرها وتحسينها» 100 %، وبلغ معدل الساعات التدريبية لكل موظف 21 ساعة تدريبية، وبلغت نسبة قياس أثر التدريب 100 % فيما بلغت نسبة السعادة الوظيفية 100 %. كما استمع إلى شرح حول إحصاءات مركز التدريب الذكي في العام الماضي 2022، حيث بلغ عدد المواد التدريبية التفاعلية 128 مادة تفاعلية، وتنفيذ 1070 برنامجاً تدريبياً.

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