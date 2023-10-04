بدء استقبال طلبات الراغبين بالمشاركة في برنامج قيادات دبي الاقتصادية

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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قال سعيد النظري، من فريق مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، إن برامج المركز سوف تركز في الفترة المقبلة على الاحتياجات الوطنية ونوع التخصصات والمهارات والكفاءات التي تحتاجها الوظائف القيادية في المستقبل، مثل تحليل البيانات الضخمة والجوانب المتعلقة بالاقتصاد وتطوير السياسات المتعلقة بعلوم المستقبل وعلم اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن المركز بدأ باستقبال طلبات الراغبين بالمشاركة في برنامج قيادات دبي الاقتصادية، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأوضح في تصريحات على هامش منتدى الموارد البشرية الثالث الذي نظمته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن المركز يتلقى طلبات كثيرة للمشاركة في البرنامج الاقتصادي الذي يمنح الاقتصاديين فرصة كبيرة لتطوير واكتساب مهارات جديدة، وهناك اهتمام كبير من غالبية المؤسسات الحكومية بشكل عام ومؤسسات وشركات القطاع الخاص والتي تدير أصولاً ضخمة على مستوى المنطقة لتأهيل موظفيها وخصوصاً بعد الجدوى التي لمسوها والخبرات التي قدمها الموظفون الذين تخرجوا في المركز في فترة عملهم في هذه الشركات، مشيراً إلى أن هناك طلبات متزايدة من قبل هذه الشركات التي رشحت موظفيها بهدف تأهيلهم لتولي زمام الإدارة مستقبلاً.

وأشار النظري إلى أن برامج المركز تم تصميمها لتكون معنية بنموذج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في التنمية والقيادة والإدارة، فسموه لديه حصاد ومنجزات ألهمت الشباب والمسؤولين على مستوى العالم، وهي سمات استثنائية، تم تحويلها إلى مادة علمية ودراسات تنفيذية وتجارب يخوضها المشاركون، في مختلف المجالات ومنها تلك المعنية باستشراف المستقبل وإدارة الأخطار والاستعداد للمستقبل وبناء فرق العمل والالتزام والصدقية.

وقال النظري إن المركز الذي سوف يكمل عامه العشرين هذا العام أسهم في تخريج أكثر من 850 خريجاً وخريجة في مختلف المجالات، يشغلون وظائف قيادية في مؤسسات الدولة، وتلقى مئات الآلاف من الطلبات وعمل على فرزها واختيار المتقدمين.

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