منتدى المرونة العالمي بدبي يستكشف دور القطاع العام في الحد من مخاطر تغيّر المناخ

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف دبي منتدى المرونة العالمي بعد غدٍ، حيث تسلط النسخة الافتتاحية من المنتدى، الذي يستمر يومين، وتنظمه شرطة دبي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ومركز المرونة في دبي ومبادرة مدن مرنة MCR2030، الضوء على دور الحكومات المحلية في تعزيز مرونة المدن ودور القطاع العام في الحد من مخاطر تغير المناخ، وذلك بمشاركة ما يزيد على 150 من كبار الشخصيات وصناع القرار و500 خبير و35 متحدثاً من جميع أنحاء العالم.

دعم

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن انعقاد المنتدى سيسهم في توجيه مسار العمل الأمني والعالمي نحو أطر أكثر تنظيماً ودقة واحترافية في مجال الاستجابة للكوارث والحد من آثارها وتبني سياسات خاصة بالمرونة الحضرية.

وأضاف معاليه أن دور الأجهزة الشرطية في مجال المرونة يعد مهماً للغاية لدعم إدارة أخطار ومخاطر تغير المناخ المعقدة، ويتعين على الدول والمعنيين العمل على بناء قدرات الشرطة لتعزيز المرونة الحضرية في مواجهة الكوارث من خلال العمل مع الجهات المستجيبة في حالات الطوارئ، وأجهزة إدارة الطوارئ، والسكان، كما أن وضع سيناريوهات أمنية استباقية علمية للمخاطر والأزمات والكوارث أمر ضروري لضمان استجابة مرنة وشاملة.

وصرّحت مامي ميزوتوري، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث رئيسة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بأن هذا المنتدى يهدف إلى الاستفادة من الشراكة العالمية التي يقودها برنامج الأمم المتحدة للحد من الكوارث لدعم مبادرة مدن مرنة MCR2030، بما يُعزز الالتزامات الفردية والجماعية للوقوف إلى جانب مزيد من الحكومات المحلية في جهود مواجهة مخاطر المناخ.

وأوضحت أن هذه القضية تعد بالغة الأهمية بالنسبة لهذه المنطقة، لا سيما مع حدوث الكوارث الطبيعية الأخيرة في تركيا والمغرب وليبيا، ويتعين على العالم التعاون من أجل معالجة التحديات الناجمة عن تغير المناخ والحد منها والاستجابة لها بسرعة وكفاءة.

وأضافت أن هذه الفعالية تحظى بأهمية كبيرة، حيث شهد عام 2022 تسجيل وقوع 421 خطراً وكارثة طبيعية ذهب ضحيتها 30,704 أشخاص وتأثر بها 185 مليون شخص، إضافة إلى تسجيل خسائر اقتصادية بقيمة 223.8 مليار دولار. وتعد المرونة أكثر من مجرد خاصية يمكن امتلاكها، حيث تتطلب التفكير والفهم والتأهب والتعاون العالمي للخبراء لتحديد المخاطر وطرح أساليب مفصلة للوقاية والتعافي منها.

حلول مبتكرة

ويستعرض المنتدى مواضيع رئيسية، بما في ذلك إدارة المخاطر واتباع منهجية اجتماعية شاملة للحد من المخاطر، فضلاً عن التعاون مع القطاع الخاص ومزودي الحلول التكنولوجية والمبتكرين لوضع حلول للحد من المخاطر.

كما يركز المنتدى على أهمية الاستثمار في الحلول الحضرية المبتكرة، والاتساق في جهود التعافي من الكوارث، والعمل المناخي في السياقات المحلية الحضرية، بالإضافة إلى استخدام البيانات والمعلومات حول المخاطر لتعزيز مرونة المدن.

ويتمحور المنتدى أيضاً حول قضية النزوح والضغط الذي تعاني منه مجتمعات النازحين والمجتمعات المضيفة، إلى جانب النظم الحضرية المرنة، وإمكانية الوصول إلى البنية التحتية الحضرية الأساسية في المدن والمجتمعات الضعيفة.

ويشهد المنتدى مشاركة رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ في الفريق القيادي لمؤتمر الأطراف كوب 28 بصفة ضيفة شرف، وتتضمن قائمة المتحدثين الرئيسيين اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد دومان، الأمين العام لمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في منطقة الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، ومامي ميزوتوري، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث رئيسة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والدكتورة باتريشيا مكارني، المديرة التنفيذية ورئيسة المجلس العالمي لبيانات المدن، والدكتورة نهال حنفي، نائب المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجينو فان بيغن الأمين العام لمنظمة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز