«الصحة» تعزز قدرات العاملين على تحليل بيانات نمو الأطفال

المصدر: دبي- البيان

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نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ورشة تدريبية للعاملين في القطاع الصحي بالدولة، على جمع وتحليل البيانات الخاصة بنمو الأطفال دون سن الخامسة.

واستهدفت الورشة، التي استمرت ثلاثة أيام في دبي، تطوير النظام الموحد لحصر البيانات على المستوى الوطني، من خلال تدريب المشاركين على دراسة الوضع الحالي لبيانات التغذية الخاصة بالأطفال تحت سن الخامسة، وتحليلها، والمساهمة بوضع حلول للتحديات، في حال وجودها.

وشهدت الورشة مناقشات حول بيانات التغذية الوطنية في الدولة ، والتقدم المنجز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهداف التغذية العالمية. وقال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في الوزارة : «تعكس الورشة جهود الوزارة المستمرة لمكافحة الأمراض، وتحصين صحة المجتمع، وتسليط الضوء على أهمية التغذية السليمة للأطفال في مراحل نموهم الأولى، حيث تعتبر الوزارة صحة الأطفال أولوية صحية وطنية.

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