الحصول على تصريح سائقي نقل الركاب عبر تطبيق «دبي درايف» فوراً

المصدر: دبي - البيان

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قلصت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، زمن الحصول على تصريح مزاولة مهنة «سائق قطاع نقل الركاب» من 24 ساعة إلى الحصول عليها بشكل فوري من خلال تطبيق دبي درايف.

وقال سلطان الأكرف، مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة التحول الرقمي، التي تنتهجها الهيئة فيما يتعلق بالتصاريح. وتشمل المبادرة سائقي مركبات الأجرة والمركبات الفخمة وحافلات النقل المدرسي».

ويسبق الحصول على التصريح خطوات بسيطة تتمثل في تقديم الشركة التي ينتمي إليها السائق لطلب إصدار التصريح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ودفع رسوم التصريح.

ومن ثم كل ما على السائق هو تنزيل تطبيق دبي درايف RTA-DUBAI DRIVE على الأجهزة الذكية، والتسجيل المسبق في التطبيق، وبمجرد أن تنتهي الشركة من الإجراءات يحصل السائق على التصريح الرقمي فورياً عبر تطبيق دبي درايف المتوفر على جميع أنواع الأجهزة الذكية. كما تندرج هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة الرامية لتعزيز التحول الرقمي في جميع خدماتها.

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