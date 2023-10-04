الإمارات تؤكد الالتزام بتعزيز التنمية الاجتماعية للشباب

المصدر: نيويورك - البيان

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أكدت دولة الإمارات التزامها مواصلة تعزيز التنمية الاجتماعية لفئات المجتمع كافة، وخاصة الشباب، عبر إنشاء الشراكات مع الدول الأخرى، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب الرائدة، إيماناً بأن الشباب قوة المجتمعات وأملها لبناء غدٍ أفضل ومزدهر فالأمم ترقى برقيهم، ويُبنى المستقبل بطاقاتهم وقدراتهم وسواعدهم.

جاء ذلك في بيان دولة الإمارات في الجلسة العامة للجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في شأن البند 25 المتعلق بالتنمية الاجتماعية، وألقياه محمد الشامسي، وإيمان السيابي، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في موقعها الإلكتروني، أمس. وأضاف البيان: «إن دولة الإمارات تبذل جهوداً حثيثة لتعزيز التنمية الاجتماعية، والارتقاء بجودة حياة المواطنين والمقيمين على أراضيها، وأطلقت لهذا الغرض العديد من المبادرات التي تهدف إلى خدمة شتى فئات المجتمع، وبالأخص فئة الشباب».

وتابع البيان: «تولي قيادة دولة الإمارات الشباب أهمية كبرى، وتؤمن بأن الشباب هم الحاضر والمستقبل ومصدر ثروتها، ولذلك استثمرت في تمكين الشباب في داخل وخارج الدولة».

وأكمل: تم إنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب في 2018، بهدف تمكين الشباب الإماراتيين ليصبحوا نموذجاً عالمياً ورائداً في المجالات كافة، وخلق ثقافة شبابية تشجع على الحوار والانفتاح وقبول الآخر، اتساقاً مع مبادئ الوسطية والتسامح التي أسست عليها الدولة.

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