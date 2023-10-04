بدء التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان، رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح، أم القيوين - عصام الدين عوض

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تنطلق اليوم فترة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي تستمر لمدة يومين. وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت سيكون هجيناً، عبر التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو خارجها بواسطة التطبيق الذكي «شارك للإمارات»، ورابط التصويت في التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات وموقعها الإلكتروني www.uaenec.ae، أو من خلال التصويت الإلكتروني في 9 مراكز انتخابية.

وأشارت اللجنة إلى أن التصويت عن بُعد سيكون متاحاً على مدار 24 ساعة، ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح اليوم وحتى الساعة الثامنة من مساء يوم السبت المقبل بتوقيت الدولة، في حين ستكون المدة الزمنية للتصويت المبكر في مراكز الانتخاب التسعة المعتمدة من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 6 مساءً من كل يوم.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم في صباح اليوم الأول للتصويت المبكر في مقر المركز الانتخابي بمركز أبوظبي للطاقة فتح نظام التصويت أمام الناخبين والمرشحين للتأكد من خلو قواعد البيانات للنظام الإلكتروني من الأصوات، التزاماً بمبادئ الشفافية والدقة.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات الجاهزية التامة لجميع مراكز الانتخاب المخصصة لاستقبال الناخبين خلال فترة التصويت المبكر، إضافة إلى جاهزية البنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت.

وخصصت اللجنة الوطنية للانتخابات 9 مراكز انتخاب للتصويت المبكر موزعة على مستوى الدولة وتشمل: مركز أبوظبي للطاقة في مدينة أبوظبي، مركز العين للمؤتمرات في منطقة العين، قاعة أفراح مدينة زايد في منطقة الظفرة، قاعة الملتقى في مركز دبي التجاري العالمي، نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، مركز الفجيرة للمعارض، قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان، قاعة الاتحاد للمناسبات في إمارة أم القيوين، ومركز إكسبو في رأس الخيمة.

وسيُخصص يوم الجمعة المقبل للتصويت عن بُعد فقط، على أن يكون يوم الانتخاب الرئيسي في 7 أكتوبر عن طريق التصويت الهجين (التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو خارجها)، والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة.

رأس الخيمة جاهزة

وأكد أحمد عبيد الطنيجي، عضو «لجنة رأس الخيمة»، جاهزية مقر اللجنة في مركز المعارض «إكسبو» لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم خلال أيام التصويت المبكر في مقر المركز، مشيراً إلى تجهيز المركز في وقت سابق وفق أعلى المعايير لتقديم الخدمات والأجهزة الإلكترونية وضمان تسهيل الإجراءات، وتوفير أقصى درجات الراحة للمرشحين والناخبين للخروج بأفضل صورة تليق بالتجربة الإماراتية الانتخابية.

وقال إن استقبال الناخبين في 7 أكتوبر سيكون من الساعة الثامنة صباحاً في مقر اللجنة الرئيسي بمركز إكسبو، ومركز رأس الخيمة الإبداعي للشباب في منطقة الغيل جنوب الإمارة، بالإضافة إلى مواصلة عملية التصويت الإلكتروني، بهدف تسهيل وتبسيط العملية الانتخابية على الناخبين والمرشحين، مؤكداً أن على الناخب ممارسة حقه الانتخابي بنفسه، ولا يجوز له توكيل غيره في التصويت نيابة عنه، حيث لا يتم السماح للناخب بالإدلاء بصوته إلا بعد التحقق من شخصيته عن طريق بطاقة الهوية.

وأكد الطنيجي أن اللجنة الانتخابية وفرت بالتعاون مع مؤسسات ودوائر الإمارة جميع التسهيلات لأعضاء الهيئات الانتخابية من مرشحين وناخبين، من أجل تقديم صورة تليق بمكانة الدولة وتجربتها الانتخابية، بالإضافة إلى تهيئة المركز الانتخابي لاستقبال أصحاب الهمم، حيث تم تخصيص فريق برئاسة رئيس اللجنة لتقديم المساعدة في عملية التصويت وتسهيل الإجراءات على تلك الفئة المهمة بالمجتمع.

وأشار إلى أهمية التزام الناخبين والمرشحين بتعليمات اللجنة الانتخابية، خصوصاً عدم التأثير أو القيام بالدعاية الانتخابية لمرشح ما، سواء داخل مركز الانتخاب أو في محيطه ومنها توزيع البروشورات على الناخبين، أو القيام بتصوير الأشخاص أو الأجهزة الموجودة داخل مركز الانتخاب خلال عملية التصويت، أو القيام بسلوكيات تخل بسير العملية الانتخابية أو تخالف التعليمات التنفيذية للانتخابات أو تعوق الناخبين الآخرين عن الإدلاء بأصواتهم بكل حرية.

التصويت في أم القيوين

وأكد ضياء سلطان حميد، عضو «لجنة أم القيوين»، جاهزية مقر المركز الانتخابي في قاعة الاتحاد للمناسبات، لاستقبال أعضاء الهيئة الانتخابية الراغبين في التصويت المبكر ويوم التصويت الرئيسي.

وأشار إلى أن اللجنة وفرت جميع التسهيلات لأعضاء الهيئات الانتخابية، لافتاً إلى توفير 22 جهاز تصويت، وجهاز لأصحاب الهمم، في قاعة الاتحاد للمناسبات بما يمكّن الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي بيسر وسهولة، داعياً أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المسارعة في تفعيل بطاقة الهوية الرقمية وتحميل تطبيقي «شارك للإمارات» و«اللجنة الوطنية للانتخابات» المتوفرين في متجري «آبل ستور» و«جوجل بلاي»، ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم خلال أيام التصويت.

كما دعا جميع المرشحين إلى الالتزام بالتعليمات التنفيذية والإجراءات الناظمة لها والامتناع عن جميع مظاهر الدعاية الانتخابية في محيط المركز الانتخابي.

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