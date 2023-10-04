حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتغيير مسمى برنامج الإسكان إلى «دائرة الإسكان»

المصدر: الشارقة - البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن استبدال مسمى برنامج إسكان الشارقة في إمارة الشارقة. ونص المرسوم على أن يستبدل مسمى «برنامج إسكان الشارقة في إمارة الشارقة» أينما ورد في التشريعات وكل التعاملات الإدارية والمالية والقانونية وغيرها من المعاملات الأخرى، بالمسمى الآتي: «دائرة الإسكان في إمارة الشارقة».

الإسكان

كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً يقضي بنقل وتعيين رئيس لدائرة الإسكان في إمارة الشارقة. ونص المرسوم على أن يُنقل المهندس خالد بن بطي عبيد المهيري من دائرة التخطيط والمساحة إلى دائرة الإسكان ويُعيّن رئيساً للدائرة ويكون عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

واعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، تعيين 60 مفتشاً مواطناً في بلدية مدينة الشارقة، للتفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والصحية في المدينة، وذلك بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة.

التخطيط

وأصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً يقضي بترقية وتعيين رئيس لدائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة. ونص المرسوم على أن يُرقّى المهندس حمد جمعة الشامسي إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعيّن رئيساً لدائرة التخطيط والمساحة ويكون عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

هيئة التطوير

وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين رئيس لهيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة. ونص المرسوم على أن يُرقّى الشيخ محمد بن صقر بن حمد القاسمي إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعيّن رئيساً لهيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة.

الثروة السمكية

وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن نقل وترقية وتعيين رئيس لهيئة الشارقة للثروة السمكية.

ونص المرسوم على أن يُنقل علي أحمد علي أبو غازيين من بلدية مدينة الشارقة إلى هيئة الشارقة للثروة السمكية، ويُرقّى إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعيّن رئيساً للهيئة وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ هذا المرسوم.

التنمية الاقتصادية

وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين رئيس لدائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة. ونص المرسوم على أن يُرقّى حمد علي عبدالله المحمود إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعيّن رئيساً لدائرة التنمية الاقتصادية ويكون عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

المجلس التنفيذي

كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً يقضي بترقية أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. ونص المرسوم على أن تُرقّى أسماء راشد سلطان بن طليعة - أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة.

المجلس الاستشاري

وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن ترقية أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. ونص المرسوم على أن يُرقّى أحمد سعيد علي الجروان - أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة.

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن استبدال مسمى برنامج إسكان الشارقة ليصبح "دائرة الإسكان"

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