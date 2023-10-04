إنشاء مركز الابتكار لأشجار القرم بجزيرة الجبيل في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّعت هيئة البيئة – أبوظبي، اتفاقية مع شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، لتعزيز جهودهما المشتركة في الحفاظ على النظم البيئية البحرية والساحلية، والمحافظة على مناطق أشجار القرم، وضمان استدامتها في المستقبل.

وقّع الاتفاقية أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة، والمهندس عبد الله سعيد الشامسي مدير العمليات في شركة جزيرة الجبيل للاستثمار.

وتسعى هذه الاتفاقية إلى وضع جميع مشاريع إعادة تأهيل أشجار القرم المحلية تحت مظلة مبادرة القرم – أبوظبي، لضمان التنسيق الفعال، وتحقيق نتائج أفضل، كما يهدف التعاون بين الطرفين إلى إنشاء وتشغيل مركز الابتكار لأشجار القرم بالجبيل، في إطار مبادرة القرم - أبوظبي، والتي ستؤدي إلى نتائج ملموسة لأبحاث النظم الإيكولوجية والساحلية لأشجار القرم، وسُبُل استعادتها والمحافظة عليها واستدامتها في المستقبل.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة، إن توقيع هذه الاتفاقية يتماشى مع أهمية ترسيخ جهود الاستدامة، وحماية الرأس المال الطبيعي للدولة، والتي تمثلت بإعلان 2023 ليكون عام الاستدامة، لتعزيز الالتزام بالاستدامة وحماية بيئتنا ومواردنا الطبيعية».

وقال المهندس منير حيدر: نفخر بشراكتنا مع هيئة البيئة – أبوظبي، وما حققناه من تعزيز للتنوع البيولوجي، ودعم للحياة البرية في أرجاء جزيرة الجبيل، التي تعد وجهة بيئية مستدامة ورائدة في إمارة أبوظبي.

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