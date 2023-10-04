6 موظفين بـ«قانونية دبي» ينالون الاعتماد الدولي في الوساطة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصل ستة قانونيين من موظفي دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي على الاعتماد الدولي كوسطاء معتمدين في المنازعات المدنية والتجارية، من المؤسسة الدولية للوساطة، وهو الاعتماد الأعلى عالمياً في هذا المجال.

وأشار الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، إلى أن الحصول على هذا الاعتماد يأتي ضمن تعزيز جهود الدائرة في تسوية الشكاوى والمنازعات التي تكون حكومة دبي أو إحدى الجهات التابعة لها طرفاً فيها.

وأوضح أن الدائرة بدأت، العام الماضي، برنامجاً تدريبياً لتأهيل الوسطاء في المنازعات المدنية والتجارية باللغتين العربية والإنجليزية، بالتعاون مع المركز الأوروبي (ADR Center)، المتخصص في مجال الوساطة، حيث استكمل البرنامج (20) متدرباً من موظفي الدائرة، بالإضافة إلى (59) متدرباً من الجهات الحكومية بإمارة دبي، ومكاتب الاستشارات القانونية المقيدة لدى الدائرة، حيث حصل المتدربون بعد اجتيازهم البرنامج على الاعتماد الدولي من المؤسسة الدولية للوساطة، كوسطاء مؤهلين في حل النزاعات المدنية والتجارية، وقد استكملت الدائرة تطوير مهارات موظفيها بالحصول على الاعتماد الأعلى، والذي تضمن تقييم خبراتهم ومهاراتهم كمحترفين وخبراء في المجال، بعد أن اجتازت الدفعة الأولى من موظفيها ذلك التقييم، وحصولهم على المرتبة الأعلى كوسطاء معتمدين في حل المنازعات المدنية والتجارية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز