الرئيس التشادي: الإمارات بلد العطاء والخير والإنسانية

المصدر: أمدجراس - وام

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زار محمد إدريس ديبي إنتو، رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد، المستشفى الإماراتي الميداني في مدينة أمدجراس التشادية، يرافقه عدد من المسؤولين في تشاد. وكان في استقباله الدكتور علي سلطان السناني، القائم بأعمال مدير المستشفى والفريق الطبي العامل به.

وتجول الرئيس التشادي في المستشفى واستمع إلى شرح مفصل من الدكتور علي سلطان السناني عن سير عمل المستشفى والمهام والواجبات التي يضطلع بها وطبيعة الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية التي يقدمها وما يحتويه من أقسام مختلفة وثلاث مناطق رئيسية تشمل المنطقة الحمراء (قسم الطوارئ) والمخصص لعلاج الحالات الحرجة، والتي تحتاج إلى تدخل فوري وسريع وهذه المنطقة مجهزة بأحدث الأجهزة من أشعة سينية وتلفزيونية وغيرها من الأجهزة الدقيقة..

والمنطقة الثانية «المنطقة الصفراء» والتي يتم فيها معالجة الحالات غير الحرجة.. والمنطقة الثالثة وهي «المنطقة الخضراء» وهي مخصصة للاستخدام اليومي من استقبال المرضى المراجعين من القرى المختلفة المجاورة لأمدجراس إلى جانب صيدلية تحوي جميع أنواع الأدوية والمضادات الحيوية، إضافة إلى العلاجات التخصصية الأخرى مثل أمراض النساء والولادة والأمراض الأخرى.

ويضم المستشفى أيضاً خمسة عنابر للتنويم بسعة 50 سريراً قابلة للزيادة لترتفع إلى الضعف، حيث تتم متابعة حالة المرضى بشكل دقيق وتقديم العلاج اللازم لهم.

وأشاد الرئيس التشادي بجهود دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والخيري، معرباً عن شكر وتقدير بلاده للإمارات قيادة وحكومة وشعباً، على إنشاء هذا المستشفى وأكد أن الإمارات بلد العطاء والخير والإنسانية، وهذا ليس بغريب عليها.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور علي سلطان السناني: إن المستشفى يستهدف مد يد العون والمساندة والدعم الإنساني للاجئين من الأشقاء السودانيين المتأثرين بالأوضاع الصعبة التي تسبب بها الصراع في جمهورية السودان الشقيقة، ولدعم جهود جمهورية تشاد في هذا الصدد، وذلك في إطار الحرص الدائم على تقديم الخدمات الطبية الضرورية، خصوصاً للفئات الأكثر تأثراً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

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