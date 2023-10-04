«تنفيذي الشارقة» يعتمد مقترح تمويل بخصوص «رواد»

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وبحث المجلس خلال اجتماعه، الموضوعات الحكومية العامة، واطلع على سير العمل في مختلف القطاعات، كما اعتمد مقترح برامج التمويل الجديدة في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، والتي تستهدف دعم المشروعات الجديدة للطلبة والخريجين، والتوسع في المشاريع القائمة المدعومة من «رواد» في القطاعات الحيوية.

ويمكن البرنامج الأول «ابدأ» الطلبة والخريجين، من تأسيس مشاريعهم الخاصة، وتمويلها بعد الحصول على المعرفة اللازمة، ويهدف البرنامج إلى دعم فكر وثقافة العمل الحر لدى فئة الشباب، وتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارة اللازمة لتأسيس مشاريعهم الخاصة، ويتضمن البرنامج مجموعة من المراحل، تشمل المقابلات والتدريب واختيار الفكرة، والدعم المالي والفني والمتابعة المستمرة.

ويهدف برنامج التمويل الثاني، إلى التوسع والنمو في المشاريع الوطنية القائمة، التي مر على تأسيسها ثلاث سنوات، سعياً للوصول بها إلى تحقيق الاستدامة والتنافسية والقدرة على التطوير، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في القطاعات الحيوية في إمارة الشارقة. واطلع المجلس على إطار حوكمة البيانات وإدارتها لإنشاء منهجية لإدارة البيانات الحكومية في الإمارة وحوكمتها وحمايتها، ومشاركتها على مستوى الجهات الحكومية.

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