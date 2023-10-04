رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس ألمانيا بيوم الوحدة ورئيس المالديف بفوزه في الانتخابات

المصدر: أبوظبي ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ببرقية تهنئة إلى الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس فرانك فالتر شتاينماير. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى المستشار الاتحادي أولاف شولتس.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى الدكتور محمد مويزو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية المالديف. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الدكتور محمد مويزو.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز