محمد الشرقي يوجّه بطرح مبادرات التعليم الأخضر

المصدر: الفجيرة ـ وام

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على دور مؤسسات التعليم العالي في النهوض بالمجتمعات القائمة على العلم والمعرفة وتعزيز ركائزها التنموية، مشيراً إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمتطلبات العملية التعليمية في الإمارة، ومواءمتها مع رؤية وتوجّهات الدولة التي ترتقي بمؤشراتها التنافسية في قطاع التعليم.

جاء ذلك خلال ترؤس سموّ ولي عهد الفجيرة، الاجتماع الدوري لمجلس أمناء جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء المجلس.

واطلّع سموه خلال الاجتماع، على مستجدات البرامج الأكاديمية ومسارات العمل فيها، كما تم مناقشة برامج الجامعة المعتمدة وتخصصاتها الحديثة المطروحة، إضافة إلى استعراض عدد من اتفاقيات التعاون والشّراكات مع الجامعات العربية والدولية بهدف إثراء التجربة الجامعية وتعزيز البحوث العلمية وفق أفضل المعايير المعتمدة عالمياً.

ووجّه سموّه بضرورة تعزيز مشاركات البحث العلمي، وطرح المبادرات التي تستهدف التعليم الأخضر والاستفادة من التقنيات المتقدمة في نمط التعليم العالي وتطبيقاته الحديثة.

وأشاد سموه، بجهود مجلس أمناء الجامعة، والهيئة التدريسية والأكاديمية في تطوير منظومة العمل وبرامجها الدراسية بما يحقق أفضل النتائج التي ترتقي بمهارات الطلبة وكفاءاتهم على المستوى الشخصي والدراسي.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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